Dell UltraSharp UP3218K - nowy monitor 32 cale

Firma Dell pokazała w trakcie targów CES 2017 swój nowy model monitora komputerowego UltraSharp UP3218K. Urządzenie to posiada ekran 32 cale o rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli i pracuje przy częstotliwości 60 Hz.



To pierwszy na świecie sprzęt tego typu, który posiada matrycę 32 cale 8K i korzysta z Dell PremierColor i może wyświetlać 1,07 miliarda barw. Na jego powierzchni mamy 33 miliony pikseli, czyli 4x więcej niż w przypadku matrycy 4K. Zagęszczenie pikseli wynosi 280 ppi. Poza tym model ten zapewnia 100-procentowe pokrycie palet barw Adobe RGB i sRGB. Jego maksymalna jasność wynosi 400 cd/m2, współczynnik kontrastu 1300:1, a z tyłu mamy dwa gniazda DisplayPort 1.3, cztery porty USB 3.0 i wyjście na słuchawki.



Nowość nie jest dedykowana przeciętnym użytkownikom. Taka duża rozdzielczość na ekranie 32 cali wymaga skalowania interfejsu systemu operacyjnego, co w przypadku Windowsa nie jest wcale takie proste. W przypadku gier może być problem z przygotowaniem komputera, który poradzi sobie z jakością 8K. Model ten będzie także bardzo drogi. Jego cena to 4999 dolarów. Premiera ma mieć miejsce 23 marca.