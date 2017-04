Dell UltraSharp UP3017Q - nowy monitor OLED

Firma Dell rozpoczęła sprzedaż nowego monitora komputerowego UltraSharp UP3017Q, który został pokazany po raz pierwszy na targach CES 2016. Miał on kosztować na początku 4999 dolarów, jednak na początku były problemy z jakością obrazu i premiera się opóźniła.



Dell UltraSharp UP3017Q otrzymał matrycę OLED o wielkości 30 cali i rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, o czasie reakcji 0,1 ms (od czerni do bieli) oraz o 100% pokryciu palety barw Adobe RGB i Rec 709. Model ten oferuje także technikę Pixel Shifting, która zapobiega wypalaniu się pikseli przy zbyt długim wyświetlaniu statycznego obrazu. Zagęszczenie piksel iwynosi 147 ppi, maksymalna częstotliwość odświeżania to 60 Hz, jasność wynosi 0,0005 ~ 300 cd/m2, a współczynnik kontrastu to 1 mln:1. Kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie, liczba wyświetlanych barw to 1,07 mld, a z tyłu mamy wejścia obrazu: 1x HDMI 2.0, 1x mini DisplayPort 1.2, 1x USB typu-C (DisplayPort 1.2, zasilanie do 100 W).



Model ten posiada regulację wysokości 100 mm, pivot w obie strony oraz odchylenie ekranu od -5 do 21 stopni. Sprzęt ten wyceniony jest obecnie na 3499 dolarów i pierwsze dostawy ruszą za dwa tygodnie.