Dell UltraSharp UP2718Q - kolejny monitor 4K

Firma Dell wprowadziła na rynek nowy model monitora o oznaczeniu UltraSharp UP2718Q, który wyposażony jest w matrycę 4K i spełnia wymogi standardu HDR10. Sprzęt ten będzie przeznaczony przede wszystkim dla profesjonalnych użytkowników, bowiem oferuje wysoką jasność i wyświetla ponad miliard kolorów.



Urządzenie może pracować przy rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli @ 60 Hz, a jego maksymalna jasność to 1000 cd/m2. Ekran o przekątnej 27 cali oferuje współczynnik kontrastu 20.000:1, kąty widzenia 178 / 178 stopni, 1,07 mld wyświetlanych barw, pokrycie palety barw Adobe RGB, sRGB, REC 709 w 100%, DCI-P3 w 97,7% i REC2020 w 76,9%. Do tego mamy tutaj dostęp do złączy 2x HDMI 2.0a, 1x DP 1.4 i 1x mDP 1.4. Poza tym producent umieścił tutaj cztery porty USB 3.0 (dwa z szybkim ładowaniem BC1.2 @ 2 A).



Nowość ma trafić na rynek 23 maja i będzie kosztowała około 1999,99 dolarów.