Dell S2718D - nowy monitor z HDR

Firma Dell ogłosiła, że wprowadzi na rynek najcieńszy model monitora o nazwie S2718D, który ma zostać pokazany w trakcie targów CES 2017. Sprzęt ten dedykowany jest dla osób, które szukają urządzenia zgodnego z techniką HDR. Dell gwarantuje świetne odwzorowanie kolorów.



Już teraz udało nam się poznać najważniejsze cechy S2718D, do których należy 27 calowa matryca o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, odświeżanie 60 Hz, bardzo cieknie ramki InfinityEdge, jasność 400 cd/m2, kontrast na poziomie 1000:1, 99% pokrycie barw sRGB, kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie, czas reakcji matrycy na poziomie 6 ms (GtG) i jest w pełni zgodny z techniką HDR.



Urządzenie jest wyposażone w USB typu C do przesyłania wideo, audio i zasilania oraz HDMI i gniazda audio. Produkt ma trafić do sklepów w marcu tego roku, a jego cena w USA wyniesie 700 dolarów.