Dell na CES 2017: XPS 13

Podczas tegorocznej edycji targów Consumer Electronics Show 2017, firma Dell zaprezentowała szereg innowacji, które redefiniują rynek komputerów osobistych. Najnowsze produkty amerykańskiej firmy zostały wyposażone w m.in procesory Intel Core siódmej generacji i system Windows 10. Wszystko po to, aby zwiększyć produktywność i kreatywność użytkownika oraz zagwarantować mu jak najlepsze doznania audio-wizualne.

Dell Canvas – pracuj z prędkością myśli

Powstała w 2014 roku koncepcja inteligentnego zagospodarowania przestrzeni biurowej, przekształciła się w nową grupę produktową - Dell Canvas. Nowa kategoria to inteligentne rozwiązania tworzone z myślą o twórcach, grafikach czy projektantach. 27-calowa stacja robocza z ekranem QHD to profesjonalne narzędzie pracy, które dzięki różnym trybom użytkowania, idealnie wkomponowuje się w przestrzeń roboczą artysty, zastępując tradycyjne pióro, papier czy płótno, zwiększając zarazem jego kreatywność oraz produktywność. Urządzenie zostało opracowane we współpracy z firmą Microsoft i pracuje na wielozadaniowym systemie Windows 10. Jest także w pełni kompatybilne z programami Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systèmes czy SolidWorks.

Nowy konwertowalny notebook XPS 13 i jeszcze wydajniejszy XPS 15

Komputery z serii Dell XPS zdobyły już setki nagród i wyróżnień na całym świecie – więcej niż jakakolwiek inna marka w historii firmy Dell. Kontynuując ten sukces, amerykański producent dodał do swojej oferty nowe najsmuklejsze na świecie 13-calowe urządzenie 2w1 – Dell XPS 13. Notebook został wyposażony w wyświetlacz QHD+ z technologią InfinityEdge, baterię gwarantującą nawet do 15 godzin pracy na jednym ładowaniu akumulatora oraz zaawansowany zawias, pozwalający na obrót ekranu o kąt 360 stopni. Dzięki temu urządzenie pozwala na w pełni komfortową pracę, zwiększając tym samym produktywność użytkownika. Producent zaprojektował także specjalną wersję Dell XPS 13 stworzonego z myślą o zastosowaniach biznesowych. Urządzenie w tej wersji zostało wyposażone w procesor Intel Core vPro siódmej generacji, specjalny BIOS firmy Dell oraz posprzedażowe wsparcie techniczne Dell ProSupport.

.

Ponadto, firma Dell zaprezentowała ulepszą wersję dostępnego na rynku modelu Dell XPS 15 z procesorem Intel Core siódmej generacji, kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 oraz czytnikiem linii papilarnych pozwalającym na błyskawiczne logowanie za pomocą palca.

Komputery AiO z serii XPS i Precision – najlepsza jakość dźwięku wśród rozwiązań All-in-One

Firma Dell już na etapie koncepcyjnym przykłada dużą uwagę do wszystkich elementów projektowanego urządzenia, w tym także do głośników. Najnowsze komputery AiO z serii XPS i Precision są wyposażone w system audio stworzony we współpracy ze zdobywcą nagrody Grammy i dyrektorem kreatywnym w firmie Waves Audio - Jackiem Josephem Puigem. Pełny zakres częstotliwości dźwięku wysokiej jakości i 10 zaawansowanych głośniczków zaimplementowanych w XPS 27 AiO gwarantują niezwykłe doznania audio. Wysokiej jakości oprawę wizualną zapewnia imponujący dotykowy wyświetlacz 4K UHD o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli z bogatą paletą kolorów Adobe RGB.

Z kolei komputery z serii Precision, wyposażone w procesory Intel Xeon Pro oraz zaawansowane karty graficzne AMD Radeon pozwolą na w pełni komfortową obsługę aplikacji stworzonych w technologii VR. Oprócz tego, urządzenie ma certyfikat niezawodności ISV i pozwala na pracę na takich programach jak AVID czy SolidWorks.

Dell Precision 7720 - mobilna stacja robocza stworzona z myślą o technologii VR

Dell to światowy lider dostarczający zróżnicowane urządzenia, pozwalające na komfortową obsługę technologii wirtualnej rzeczywistości - od komputerów osobistych marki Alienware, po rozwiązania biznesowe z serii XPS i mobilne stacje robocze z rodziny Precision. Widząc rosnące zainteresowanie technologią VR, firma Dell zaprojektowała nową mobilną stację roboczą Dell Precision 7720, która została stworzona z myślą o producentach treści na okulary wirtualnej rzeczywistości. To tym samym najwydajniejsza mobilna stacja robocza z rodziny Precision, wyposażona w najnowsze procesory Intel Core siódmej generacji i Intel Xeon oraz specjalne karty graficzne NVIDIA Pascal Quadro dla stacji roboczych.

5K to przeżytek... Dell prezentuje monitor z serii UltraSharp z rozdzielczością 8K

Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K to pierwsze na świecie tego typu urządzenie z wyświetlaczem pracującym w rozdzielczości 8K. Najnowszy monitor firmy Dell to ponad 1 miliard kolorów, stuprocentowa zgodność z paletą barw Adobe RGB, niezwykła gama kolorów sRGB oraz 280 pikseli na każdy cal (cztery razy więcej niż w przypadku 4K i 16 razy więcej niż w Full HD). Monitor o takich parametrach idealni sprawdzi się nie tylko w edycji zdjęć i materiałów wideo, ale także w placówkach medycznych, gdzie niektóre z badań diagnostycznych wymagają wyświetlenia obrazu o bardzo wysokim poziomie szczegółowości.

Ponadto, firma Dell zaprezentowała także kilka nowych modeli z technologią HDR . Szersza gama kolorów, większa przejrzystość tekstur i lepszy kontrast wzniosą doznania wizualne na niespotykany dotąd poziom i pozwolą na uchwycenie większej liczby naturalnych odcieni i barw. W skład nowej oferty monitorów firmy Dell z HDR wchodzą: ultra smukły 27-calowy model z nowoczesnym wzornictwem, wyświetlaczem InfinityEdge oraz portem USB typu C i 24-calowy monitor z technologią InfinityEdge. Wspomniane modele zostały wyposażone także w dwa zewnętrzne głośniki Waves Maxx Audio o mocy 6W.

Dell ulepsza produkty z serii XPS, Inspiron, Alienware, OptiPlex, Latitude oraz Precision

Oprócz prezentacji nowych produktów, firma Dell poinformowała o udoskonaleniu portfolio urządzeń z serii konsumenckich: XPS, Inspiron oraz Alienware i biznesowych: OptiPlex, Latitude oraz Precision. Produkty ze wspomnianych serii zostały wyposażone w procesory Intel Core siódmej generacji, złącza USB Typu C i Thunderbolt 3 oraz nowe karty graficzne od firm AMD i NVIDIA. Firma Dell ulepszyła również dostępne na rynku monitory.

Produkty przeznaczone dla użytkowników biznesowych zostały wyposażone w procesory Intel Core vPro siódmej generacji oraz Intel Xeon, które nie tylko zwiększą produktywność, ale także komfort użytkowania komercyjnych rozwiązań 2w1. Na rynku pojawią się nowe wersje profesjonalnych stacji roboczych z rodziny Dell Precision - takie jak np. Precision 5520, czyli najlżejsza 15-calowa mobilna stacja robocza. Dla miłośników komputerów stacjonarnych, ceniących sobie rozwiązania zajmujące niewiele miejsca, firma Dell przygotowała nowy komputer AiO OptiPlex 5250 oraz rozszerzyła linię urządzeń MFF (micro form factor).

Lista produktów nagrodzonych w CES 2017 Innovation Awards:

• Dell Canvas 27 (Wyróżnienie, „Tech for a Better World”)

• Dell XPS 13 2w1 (Wyróżnienie, Komputery i Komponenty)

• Dell XPS 27 AIO (Wyróżnienie, Komputery i Komponenty)

• Dell Latitude 5285 2w1 (Wyróżnienie, Komputery i Komponenty)

• Ultra smukły monitor Dell 27 S2718D (Wyróżnienie, Peryferia Komputerowe)

• Dell Alienware 17 z technologią Tobii Eye (Wyróżnienie, Gaming)

• Bezprzewodowa klawiatura Dell Premier i myszka KM717 (Wyróżnienie, Akcesoria Komputerowe)