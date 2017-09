Dell Inspiron 13 7000 - odświeżony laptop 13,3 cala

Firma Dell odświeża swoją popularną serię komputerów przenośnych. Niebawem na rynek ma trafić model Inspiron 13 7000, który będzie wyposażony w procesor Intel Core ósmej generacji i pojemny nośnik SSD, a także czytnik linii papilarnych.



Na pokładzie tego notebooka znajdziemy ekran IPS o wielkości 13,3 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (wersja standardowa i z panelem dotykowym), jeden z dwóch procesorów Intel Kaby Lake Refresh (Core i5-8250U i Core i7-8550U), układ graficzny Intel HD Graphics 620, do 16 GB pamięci DDR4 i nośnik danych SSD PCIe NVMe o pojemności do 512 GB. Poza tym warto wspomnieć o podświetlanej klawiaturze, która jest odporna na zalania, łądności Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.2. Mamy także złącza USB 3.1 Typu-C, dwóch USB 3.1 Typu-A, czytnik kart pamięci, gniazda audio i wyjścia HDMI 2.0.



Inspiron 13 7000 otrzyma baterię 38 Wh, która ma zapewnić do 9,5 godziny pracy na jednym ładowaniu. Wymiary komputera to 310 x 216 x 18 mm, a waży on 1,4 kilograma. Będzie sprzedawany z Windowsem 10 na pokładzie. Trafi do sklepów 3 października, a jego cena wyniesie co najmniej 800 dolarów.