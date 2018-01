Deepcool New Ark 90 - nowa obudowa

Firma Deepcool wprowadzi do sklepów nowy model obudowy komputerowej o nazwie New Ark 90. Sprzęt ten powinien spodobać się głównie osobom, które cenią sobie nowoczesny wygląd. Mamy tutaj miejsce na wiele komponentów i chłodzenie wodne.



Deepcool New Ark 90 pozwala na zamontowanie płyt głównych w formacie E-ATX, ATX, micro-ATX i mini ITX. Została ona wykonana z blachy SGCC i tworzywa ABS. Nie zabrakło także elementów z hartowanego szkła na panelu przednim, górnym i bocznym. Wymiary urządzenia to 530 x 232 x 545,5 mm, a jego waga to 14,34 kilograma. Sprzęt ten nie posiada żadnej zatoki 5,25 cala, trzy miejsca na dysk 3,5 cala i sześć slotów na SSD.



W środku mamy poza tym dziesięć miejsc na karty rozszerzeń (8 poziomo i 2 pionowo). W zestawie otrzymujemy chłodzenie cieczą z serii Captain, które składa się z radiatora 280 mm, dwóch wentylatorów 140 mm i pompy z oświetleniem typu LED. Jego instalacja nie jest skomplikowana. Z obudową mamy także dwa wetnylatory 140 mm. Jeden z nich umieszczono z tyłu, a jego pod wentylatorami chłodnicy. Można jeszcze doinstalować trzy jednostki 120 mm z przodu i trzy na górze.



Deepcool New Ark 90 zmieści cooler CPU o wysokości do 186 mm, zasilacz do 200 mm, a także karty graficzne o długości 310 mm (dla slotów pionowych) i do 400 mm (sloty pionowe). Panel na górze oferuje dwa porty USB 3.0 i gniazda audio. Mamy także przyciski pozwalające kontrolować diody LED. Deepcool New Ark 90 trafi do sklpeów w lutym i będzie kosztować około 299 dolarów.