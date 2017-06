Deepcool GAMMAXX GT - nowy coolera CPU

Firma Deepcool pokazała nowy model chłodzenia procesora o nazwie GAMMAXX GT. Sprzęt ten otrzymał komplet diod RGB i jest zgodny ze wszystkimi podstawkami. Zapewni on bardzo wysoką wydajność i odpowiednią kulturę pracy.



Deepcool GAMMAXX GT to konstrukcja typu wieżowego, która oferuje miedzianą podstawkę połączoną z zestawem aluminiowych finów. Całość oparta jest na czterech rurkach cieplnych. Wymiary chłodzenia to 135 x 84,8 x 156 mm, a jego waga to 870 gramów.



W komplecie otrzymujemy wentylator 120 mm, który oferuje prędkość obrotową od 500 do 1500 RPM. Zapewnia on maksymalny przepływ powietrza na poziomie 70,08 CFM, a jego głośność to od 17,8 do 29,5 dB. Śmigła są podświetlane, tak samo jak panel na górze coolera. Użytkownik będzie mógł sam zmienić kolor diod, a także wybrać tryb pracy za pomocą pilota, który jest w komplecie.



Montaż coolera jest możliwy na podstawce Intel: LGA2011-v3/LGA2011/LGA1366/LGA115X lub AMD: AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1. Obsługuje on CPU o maksymalnym TDP na poziomie 150 W dla Intela i 140 W dla AMD. Chłodzenie pojawi się w sklepach jeszcze w czerwcu w cenie 50 dolarów.