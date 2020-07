Deepcool Castle 280EX - potężne chłodzenie dla komputerowych entuzjastów

Deepcool Castle 280EX to chłodzenie AiO, które ma sprostać oczekiwaniom wymagających użytkowników. W parze z wyśrubowanymi osiągami mają iść wysoka kultura pracy i szerokie możliwości personalizacji.

Deepcool Castle 280EX to kompletny zestaw chłodzenia cieczą. Producent postawił na trójfazowy silnik i zwiększył o 25% liczbę żeberek, które odprowadzają ciepło z miedzianej podstawy. W połączeniu z dwukomorową chłodnicą o długości 280 mm i dwoma wentylatorami o średnicy 140 mm, chłodzenie powinno skutecznie ostudzić najmocniejsze procesory Intela i AMD, z układami Intel Core i9 i Threadripperami włącznie.



Jednocześnie Deepcool Castle 280EX ma urzekać kulturą pracy. W tym celu zastosowano pokaźne wentylatory TF140 S z łożyskami HDB i dwuwarstwowymi łopatkami, które mają generować większy przepływ powietrza. Pod lupę wzięto także kształt ramek okalających śmigła. Ich zoptymalizowany kształt ma minimalizować generowany przez powietrze szum. Całości dopełniają gumowe podkładki absorbujące wibracje.

Producent nie zapomniał również o bezpieczeństwie użytkowania i możliwościach personalizacji. To pierwsze ma zagwarantować autorska technologia Anti-Leak, która balansuje ciśnienie cieczy wewnątrz układu chłodzenia. Z kolei stworzenie unikalnego klimatu mają umożliwić podświetlenie ARGB oraz wymienne logo. Użytkownik może dokupić inne lub przygotować własne, nadając swojej maszynie bardziej osobisty charakter.

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość jego obrócenia. Dzięki temu w trakcie montażu można skupić się na optymalnym ułożeniu przewodów, a orientację logo dopasować na sam koniec. Ustawienia iluminacji można dostosować do własnych upodobań z poziomu oprogramowania płyty głównej lub poprzez dołączony do zestawu kontroler.

Chłodzenie Deepcool Castle 280EX trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Jego sugerowana cena detaliczna to ok. 530 zł.

Dane techniczne:

● rodzaj chłodzenia: wodne

● kompatybilne podstawki:

○ Intel LGA20XX/1200/1155/1151/1150/LGA1366

○ AMD TRX40/TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

● wymiary radiatora: 322 x 138 x 27 mm

● waga netto chłodzenia: 1600 g

● materiał radiatora: aluminium

● wymiary pompy: 86 x 75 x 71 mm

● prędkość pompy: 2550 obr./min. (+/- 10%)

● głośność pompy: 17,8 dB

● wymiary wentylatorów: 140 x 140 x 25 mm

● liczba wentylatorów: 2 szt.

● prędkość obrotowa wentylatorów: 400 - 1600 obr./min. (+/- 10%)

● przepływ powietrza (1 wentylator): ok. 165 m3/h

● głośność wentylatorów: do 39,8 dB

● pobór energii:

○ podświetlenie LED (pompa): 2,25 W

○ wentylator (1 szt.): 3,6 W

○ pompa: 2,4 W