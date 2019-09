Deepcool Captain X - cicho i skutecznie

Deepcool Captain X to nowa seria systemów chłodzenia wodnego, która ma sprawdzić się w najwydajniejszych stacjach roboczych i gamingowych.

Decydując się na chłodzenie wodne z linii Deepcool Captain X, użytkownik ma do wyboru 2 warianty różniące się długością radiatora - w modelu 240X ma on 240 mm długości, natomiast w 360X aż 360 mm. Tak masywne konstrukcje mają skutecznie odprowadzać ciepło z najwydajniejszych procesorów z serii Intel Core i9 oraz AMD Ryzen 3000. Producent chwali się, że większy model bez problemu poradzi sobie z jednostkami o TDP nawet 280 W, zatem użytkownicy zajmujący się overclockingiem powinni być w pełni zadowoleni.

Za rozpraszanie ciepła w chłodzeniach Deepcool Captain X odpowiadają 12-centymetrowe wentylatory. W modelu 240X zainstalowano dwa, a w 360X aż trzy wentylatory. Każdy z nich posiada podkładki antywibracyjne oraz ramki, które zaprojektowano w taki sposób, by zwiększały przepływ powietrza, jednocześnie ograniczając emisję hałasu.

Bezpieczeństwo i elegancja

Bezpieczną eksploatację w każdym przypadku zapewnia autorska technologia Anti-Leak Tech, która ma zapobiegać niepożądanym wyciekom cieczy z układu chłodzenia. W najnowszej serii zdecydowano się na drobną zmianę zastosowanych materiałów - rurka przy pompie wody jest teraz wykonana ze stali nierdzewnej, która zastąpiła szkło.

W kwestii kompatybilności nie ma niespodzianek. Chłodzenia wodne Deepcool Captain X pasują do większości, popularnych podstawek pod CPU. Jak przystało na sprzęt adresowany do komputerowych entuzjastów, blok wodny wyposażono w estetyczne podświetlenie RGB LED, które współpracuje z popularnymi płytami głównymi. W komplecie dołączony jest też dedykowany kontroler. Można go wykorzystać w razie jakichkolwiek problemów z działaniem iluminacji, po podłączeniu do posiadanej płyty.

Zainteresowani zakupem systemów chłodzenia wodnego Deepcool Captain X muszą uzbroić się w cierpliwość. Nowe modele pojawią się w europejskich sklepach 18.10.2019 i będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej. Za model Deepcool Captain 240X trzeba będzie zapłacić ok. 599 zł, podczas gdy większy 360X będzie ok. 100 zł droższy.

Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: wodne

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1366

o AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1

• wymiary radiatora:

o 240X: 282×120×27 mm

o 360X: 402×120×27 mm

• waga radiatora:

o 240X: 1624 g

o 360X: 1992 g

• materiał radiatora: aluminium

• wymiary pompy: 93,7 x 93 x 85 mm

• prędkość pompy:

o 240X: 2200 obr./min. (+/- 10%)

o 360X: 2300 obr./min. (+/- 10%)

• głośność pompy: 17,8 dB

• wymiary wentylatorów: 120 x 120 x 25 mm

• liczba wentylatorów:

o 240X: 2 szt.

o 360X: 3 szt.

• prędkość obrotowa wentylatorów: 500 - 1800 obr./min. (+/- 10%)

• przepływ powietrza (1 wentylator): ok. 110 m3/h

• głośność wentylatorów: do 32,1 dB

• łożyskowanie wentylatorów: hydrauliczne

• pobór energii:

o podświetlenie LED (pompa): 1,56 W

o wentylator (1 szt.): 1,8 W

o pompa: 1,56 W (240X) lub 2,4 W (360X)