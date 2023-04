DEAD ISLAND 2 x IIYAMA <3

Producent monitorów iiyama oficjalnym partnerem polskiej premiery Dead Island 2. Dowiedz się jak na tym skorzysta społeczność fanów.

iiyama, producent wysokiej klasy monitorów gamingowych oraz PLAION Polska, wydawca marki Dead Island 2, z ogromną przyjemnością ogłaszają niezwykłą okazję dla wszystkich polskich Łowczyń i Łowców grających na PC!

Uwielbiana saga o zombie powraca, a jej najnowsza część będzie miała premierę za trochę ponad 2 tygodnie. Z tej okazji iiyama oraz PLAION Polska połączyły siły, aby przygotować wspaniałe pakiety dla wszystkich Łowców oraz Łowczyń, które pozwolą im likwidować zombie w jeszcze bardziej efektownym stylu.

U wybranych partnerów handlowych udostępnione zostaną trzy zestawy – w każdym z nich znajdziemy fizyczne wydanie gry Dead Island 2 Pulp Edition na PC oraz jeden z poniższych monitorów:

- iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

- iiyama G-Master GB2790QSU Gold Phoenix

- iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle

Powyższe pakiety będą dostępne do zakupu od dziś do wyczerpania zapasów. Zamówienia przedpremierowe można składać u autoryzowanych partnerów (Alsen, Delkom, EURO RTV AGD, iiyama-sklep, Komputronik, Media Expert, morele, x-kom), a planowana data dostawy do klientów to 21 kwietnia.

Ponadto w ramach współpracy iiyama oraz PLAION Polska wystartował właśnie wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania są:

- monitor iiyama G-Master GB2790QSU Red Eagle

- gra Dead Island 2 Pulp Edition na wybraną platformę

- koszulki Dead Island 2

- podkładki pod myszkę G-Pad Pro iiyama G-Master



Więcej informacji o konkursie znajdziesz na jego oficjalnej stronie [deadisland2.ppe.pl]