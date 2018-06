Darmowe ładowanie twojego sprzętu

Coraz wyższe rachunki za prąd to zmora już niejednego Polaka. Po co płacić innym, skoro taki sprzęt jak komórki czy tablety możemy ładować za darmo? Rozwiązaniem jest panel słoneczny Biolite SolarPanel 10+, który zamienia promienie słoneczne w darmową dla nas elektryczność. Urządzenie ma dodatkowo wbudowany fabrycznie powerbank o pojemności 3000 mAh, więc nawet jeśli nie ładujemy czegoś w danym momencie to i tak zbiera tą energię na później.

Biolite SolarPanel 10+ ma wbudowany wskaźnik Sundial, który w łatwy sposób wskazuje nam pod jakim kątem najlepiej ustawić panel, aby miał jak największą wydajność. Całość jest rozkładana i można ją prosto rozłożyć zarówno na płaskim, jak i nierównym terenie. Panel można przyczepić także do plecaka, dzięki czemu szybko naładujemy swój sprzęt nawet w czasie spaceru, hikingu czy uwaga spływu kajakowego. Tak, SolarPanel10+ ma także wbudowaną wodoodporność na poziomie IPX4. Przy dobrej pogodzie pozwala on naładować typowy smartfon w ciągu jednej godziny. Więcej szczegółów w danych technicznych poniżej.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Ładowarka słoneczna Biolite SolarPanel 10+

Kod kreskowy: 0853290004544

Kod producenta: 853290004544

Kolor: czarno – pomarańczowy

Wymiary: 257 x 208 x 24mm

Waga: 550g

Typ panelu słonecznego: monokrystaliczny

Wbudowany powerbank: Tak, 3000 mAh

Źródło zasilania: promienie słoneczne

Wydajność: do 10W na godzinę (przy maksymalnym nasłonecznieniu)

Wskaźnik wydajności ładowania: Tak

Wodoodporność: Tak, do IPX4 włącznie

Porty: 1x wejście microUSB, 1x wyjście USB

W zestawie: SolarPanel 10+, kabel USB, instrukcja

Wskaźnik Sundial do odpowiedniego ułożenia panelu słonecznego

Czas ładowania przy dobrym nasłonecznieniu:

GoPro Hero 5: 30 minut

Smartfon: 60 minut

Wbudowanego powerbanku: 80 minut

Tablet iPad Mini: 140 minut

Możliwa cena detaliczna: 459zł brutto