Dahua C800N — atrakcyjne cenowo nośniki M.2 SATA już dostępne w sklepach

Firma Dahua ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych nośników SSD, jednak szczególnie ciekawą propozycję stanowią modele C800N w formacie M.2. Nośniki te wyróżniają się względnie niską ceną i niezłymi parametrami pracy.

Dahua C800N to seria dysków SSD w popularnym formacie M.2 2280, które komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu SATA III 6 Gb/s. Produkty bazują na pamięciach 3D NAND i wedle zapewnień producenta mają zapewniać sekwencyjną prędkość odczytu do 550 MB/s oraz sekwencyjny zapis na poziomie 500 MB/s. MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) został oszacowany przez producenta na 1,5 mln godzin.

Nośniki Dahua C800N obsługują technologie S.M.A.R.T, TRIM oraz NCQ, a także wyróżniają się stosunkowo niskim poborem prądu (maksymalnie do 1,7 W w przypadku wersji 1 TB). Warto wspomnieć również o rozsądnym okresie rękojmi. Wybierając każdy model z serii można liczyć na trzy lata gwarancji producenta, co jest standardem w tym segmencie.

Na ten moment Dahua oferuje trzy modele C800N. Na stronie internetowej firmy wyróżnione są następujące warianty: SSD-C800N256G, SSD-C800N512G oraz SSD-C800N1TB. Cechują się one pojemnością 256 GB, 512 GB i 1 TB, a to oznacza, że każdy użytkownik powinien bez problemu znaleźć wersję idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.

Nośniki Dahua C800N są już dostępne w polskich sklepach. Ich ceny zaczynają się już od ok. 79 zł za wersję 256 GB.