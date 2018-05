D-Link wprowadza na rynek nowe kamery z usługą chmury mydlink do monitoringu domu

D-Link zaprezentował trzy nowe kamery HD WiFi z rodziny mydlink™, przeznaczone do łatwego i niezawodnego monitoringu w inteligentnym domu. Posiadacze Aleksy i Google Assistant oraz zgodnych urządzeń do przesyłania strumieniowego jak Google Chromecast oraz Amazon Fire TV Stick, mają dostęp do podglądu z kamer na żywo przy użyciu komend głosowych.

Z kamerami współpracuje bezpłatna aplikacja mydlink™, która pozwala monitorować dom bezpośrednio z urządzenia mobilnego – smartfonu lub tabletu. Po wykryciu ruchu lub dźwięku kamery wysyłają powiadomienia alarmowe, dzięki którym użytkownicy dowiadują się o każdym nietypowym zdarzeniu w domu lub biurze.

Kamery obsługują bezpośrednie nagrywanie na karcie SD umieszczonej w urządzeniu lub w osobistej chmurze. Oprócz bezpłatnego udostępniania chmury, D-Link planuje wprowadzenie płatnych pakietów, pozwalających na przechowywanie nagrań do 30 dni, jak też obsługę do 10 kamer. Wideo można odtwarzać wprost z chmury lub po uprzednim pobraniu nagrania. Dzięki funkcji dwukierunkowego przesyłania dźwięku kamery umożliwiają rozmowy głosowe z użytkownikami smartfonów.

- Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować rozwiązanie, które jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Usługa jest przystępna cenowo i nieskomplikowana w obsłudze. Kamery są bardzo łatwe w instalacji, a opcja zapisu w chmurze oraz zgodność z Aleksą i Google Assistant, to udogodnienia dla osób poszukujących nowych rozwiązań dla swoich inteligentnych domów lub dopiero rozpoczynających przygodę z nimi – powiedział Kamil Rusjan, Marketing Manager Eastern Europe, D-Link.

Harmonogramy i funkcje automatyzacji dostępne w aplikacji mydlink™ zwiększają bezpieczeństwo inteligentnego domu. Przykładowo skorzystanie ze smart plugów zgodnych z mydlink™ umożliwia automatycznie włączanie lub wyłączanie świateł w przypadku wykrycia przez kamery ruchu lub dźwięku. Obsługa IFTTT (If This, Then That) dodatkowo pozwala na współpracę kamer z innymi urządzeniami zgodnymi z IFTTT.

Eleganckie wzornictwo sprawia, że kamery komponują się z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Natomiast połączenia bezprzewodowe dają swobodę w umieszczeniu kamer w miejscach umożliwiających prowadzenie skutecznego monitoringu. Modele DCS-8010LH i DCS-8300LH rejestrują obraz w rozdzielczości 720p, a kąt widzenia pozwala na obserwację nawet dużych pomieszczeń. Kamerę DCS-8525LH, działającą z rozdzielczością 1080p i wyposażoną w funkcję pochyłu i obrotu, zaprojektowano do monitoringu większych obszarów.