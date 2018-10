D-Link wprowadza możliwość rejestrowania obrazu w chmurze mydlink

D-Link, światowy lider w rozwiązaniach monitoringu wizyjnego dla inteligentnych domów poinformował o wprowadzeniu nowej usługi - mydlink™ Cloud Recording. Dzięki niej użytkownicy mogą bezpiecznie nagrywać, przechowywać wideo zarejestrowane w domach i biurach.

Platforma, która jest zgodna z wieloma modelami kamer mydlink™, dostarcza użytkownikom bezpieczny sposób zapisywania filmów z monitoringu zainicjowanych wykryciem ruchu lub dźwięku. Zarejestrowane filmy można szybko i łatwo odtworzyć z dowolnego miejsca na świecie, z poziomu smartfona. Wideo są bezpłatnie przechowywane w chmurze przez 24 godziny, z opcją aktualizacji do jednego z płatnych planów umożliwiającego przechowywanie przez 30 dni oraz obsługę do 10 kamer.

Bezpośrednie nagrywanie w chmurze, odtwarzanie wcześniej zarejestrowanych wideo, jak też podgląd na żywo z kamer jest możliwy za pomocą bezpłatnej aplikacji mydlink™ na urządzenia mobilne. Usługa mydlink™ Cloud Recording, której działanie można zintegrować z urządzeniami Amazon Alexa, Google Assistant oraz If This Then That (IFTTT), daje użytkownikom pełną kontrolę nad nagrywaniem.

Z usługi Cloud Recording można korzystać wraz z najnowszymi modelami kamer mydlink™, przeznaczonymi do monitoringu:

• Zestaw kamer mydlink™ Pro Wire-Free (DCS-2802KT-EU)

• Kamera mydlink™ Mini HD Wi-Fi (DCS-8000LH)

• Kamera mydlink™ HD Wi-Fi (DCS-8010LH)

• Kamera mydlink™ HD 180° Wi-Fi (DCS-8100LH)

• Kamera mydlink™ Full HD Wi-Fi (DCS-8300LH)

• Kamera mydlink™ Full HD Pan & Tilt Wi-Fi (DCS-8525LH)

Więcej informacji o usłudze mydlink™ Cloud Recording oraz portfolio kamer IP do monitoringu znajduje się pod adresem : https://eu.dlink.com/cloudrecord

Dostępność i cena

Usługa mydlink™ Cloud Recording jest już dostępna w Polsce w systemie abonamentowym w AppStore oraz Google Play