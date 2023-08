D-Link przedstawia nową serię multi-gigabitowych zarządzalnych przełączników warstwy 3

D-Link, światowy lider w rozwiązaniach sieciowych, wprowadził na rynek przełączniki z nowej serii DMS-3130. To zarządzane multi-gigabitowe przełączniki warstwy 3, które zaprojektowano z myślą o sieciach typu Enterprise i Metro Ethernet.



Seria DMS-3130 to pełna obsługa ruchu typu multicast oraz bogaty zbiór mechanizmów bezpieczeństwa, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wydajnych sieci dostępowych. Poszczególne modele serii standardowo wyposażono w dwa porty 10GBASE-T oraz cztery porty 10G/25G SFP28, zapewniające dużą elastyczność oraz szybkość zarówno magistrali stackującej, jak i uplinku. Model DMS-3130-30PS z szesnastoma portami 2,5G PoE+ oraz ośmioma portami 5G PoE++, to rozwiązanie dla wysokowydajnych punktów dostępowych Wi-Fi 6/6E. Standard 802.3bt PoE++ zapewnia do 60W mocy, dzięki czemu systemy wideokonferencyjne, urządzenia do zarządzania budynkiem, wyświetlacze i oświetlenie można zasilać z jednego przełącznika. Budżet mocy dla wersji z portami PoE to 740W z możliwością rozszerzenia do 960W przy dodatkowym module zasilającym. Ponadto nowe modele serii DMS-3130 mają wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową 6 kV na wszystkich portach dostępu, w tym Ethernet PoE. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń przeciwprzepięciowych.

Seria DMS-3130 to niezawodność, nadmiarowość i wydajność sieci dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak nadmiarowe modularne zasilanie, szybkie nadmiarowe ścieżki przekazywania ramek - ERPS < 50ms, protokoły 802.1AX, VRRP, RIP/RIPng, OSPF, IGMP, PIM-SM dla optymalizacji i wydajności sieci.

Seria DMS-3130 umożliwia równie połączenie przełączników w jeden fizyczny lub wirtualny stos, co znacznie upraszcza zarządzanie i zwiększa wydajność danego segmentu sieci. Stackowanie do dziewięciu przełączników z wykorzystaniem dedykowanych kabli DAC, z przepustowością magistrali stackującej do 200 Gbps, daje możliwość budowy stosu o rozmiarach do 234 portów typu multi-gigabit. Funkcje stosu Hot-Swap, Hot-Remove zapewniają pełną elastyczność i redundancję sieci przy zachowaniu operacyjności.

Dostępność i cena

Więcej informacji o dostępności i cenach można uzyskać w biurze D-Linka.