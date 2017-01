Czytanie książek jeszcze nigdy nie było tak wygodne

Czytniki e-booków weszły na rynek jako “książki 2.0” – rozwiązanie uwalniające czytelników od ciężaru papierowych woluminów i zapewniające komfort czytania e-booków, którego nie dają tablety i smartfony. Najnowsze modele tych urządzeń już dawno jednak wyprzedziły początkowe oczekiwania, znosząc bariery, jakich tradycyjne książki nigdy nie będą w stanie przeskoczyć. Poniżej przedstawiamy osiem kluczowych udogodnień, które sprawiają, że czytniki są najlepszym rozwiązaniem nawet dla najbardziej wymagających.

Ułatwienie 1: E-papier = Ulga dla oczu

Długotrwałe korzystanie z ekranów LCD stosowanych m.in. w laptopach, smartfonach i telewizorach męczy wzrok, a w konsekwencji powoduje jego pogorszenie. Czytanie przed snem z ekranu LCD, który emituje szkodliwe dla oczu niebieskie światło, powoduje problemy ze snem. Co więcej, treści wyświetlane na takich ekranach są słabo widoczne w słoneczne dni. Rozwiązaniem tego problemu jest e-papier stosowany w czytnikach e-booków. Taki ekran nie męczy wzroku, jest doskonale widoczny nawet w pełnym słońcu, a dodatkowo pobiera o wiele mniej energii niż ekran LCD, dzięki czemu czytnik e-booków ładujemy nawet raz na kilka tygodni w porównaniu do codziennego ładowania smartfonu, czy tabletu.

Ułatwienie 2: Doświetlenie ekranu nowej generacji

Na czytniku możemy czytać nie tylko przy świetle, ale też po zmroku. Nie potrzebujemy przy tym zewnętrznego oświetlenia, które jest konieczne w przypadku tradycyjnych książek. W niektórych modelach czytników zastosowano bowiem doświetlenie nowej generacji (nie mylić z podświetleniem!). Użycie takiego terminu wiąże się z podstawową różnicą w konstrukcji wyświetlaczy E Ink i LCD. W przypadku ekranów LCD świecą same piksele, a światło skierowane jest bezpośrednio w oczy użytkownika. W przypadku ekranów e-papierowych diody LED są umieszczone u góry lub na dole ekranu i doświetlają powierzchnię ekranu, nie świecąc w kierunku oczu czytelnika. Poziom doświetlenia można regulować, jak i zupełnie wyłączyć.

Ułatwienie 3: Proste zmiany w wyglądzie tekstu

Kupując tradycyjną książkę, jesteśmy skazani na krój i wielkość czcionki narzucone przez wydawnictwo. W ten sposób każdy dostaje do rąk taki sam tekst, niezależnie od preferencji i sprawności jego wzroku. Czytnik e-booków daje nam możliwość dostosowania wyglądu tekstu do indywidualnych potrzeb i wymagań. Nie ograniczają nas już możliwości drukarni, styl serii wydawniczej ani reguły narzucone przez wydawców. Sami decydujemy o wyborze rozmiaru i kroju czcionki, szerokości marginesów i wysokości wierszy. Jednym kliknięciem zmienimy też orientację ekranu, co pozwala wyświetlać tekst nie tylko w pionie, lecz również w poziomie. Dzięki temu na ekranie czytnika mieści się więcej treści.

Czytniki są też świetnym rozwiązaniem dla osób starszych oraz niedowidzących, którym umożliwiono przestawienie ekranu w tryb wysokiego kontrastu. Po uruchomieniu go widzimy biały tekst na czarnym tle, a wyświetlane w ten sposób litery są łatwiejsze w odczycie. Z kolei czcionka OpenDyslexic ułatwia odbiór tekstu osobom z dysleksją. Jej krój został zaprojektowany tak, aby zniwelować trudności, jakie dyslektycy napotykają w trakcie czytania.

Ułatwienie 4: Dotykowy ekran ułatwia korzystanie

Dzisiejsze czytniki udostępniają znacznie więcej funkcji niż ich poprzednicy sprzed kilku lat. Za ich pomocą nie tylko czytamy, lecz także kupujemy książki, robimy notatki, a nawet uczymy się, sprawdzając nieznane pojęcia w słownikach czy Wikipedii. Tak bogata funkcjonalność powoduje, że najpopularniejszą metodą obsługi czytnika jest ekran dotykowy. Opcja dotyku znacznie ułatwia również nawigację w menu i sprawia, że sterowanie ustawieniami jest dziecinnie proste i intuicyjne. Ekran dotykowy może niektórym przeszkadzać i powodować nieumyślne i przypadkowe zmiany stron. Jako ciekawostka, warto napomknąć, iż inkBOOK Prime i Classic 2 posiada możliwość jego wyłączenia podczas czytania książki. To jedyne urządzenia na rynku z takim ułatwieniem czytania.

Ułatwienie 5: Wygodne przyciski zmiany stron

O ile obsługa menu i ustawień jest najwygodniejsza przy użyciu ekranu dotykowego, tak w przypadku czytania książek fizyczne przyciski dla wielu czytelników okazują się niezastąpione. Pozwalają na precyzyjną obsługę urządzenia. Czytnika używamy nie tylko w domu, ale też w autobusie, tramwaju czy stojąc w kolejce. Często trzymamy go w jednej dłoni, a wtedy najwygodniejszą metodą przełączania stron są właśnie fizyczne przyciski, które w polskich czytnikach inkBOOK zostały umieszczone po obu stronach obudowy. Dzięki temu rozwiązaniu czytnik możemy trzymać w dowolnej dłoni i cały czas wygodnie zmieniać strony. Działanie przycisków można zmienić, dopasować do swoich wymagań. Pozwala to na bardzo wygodne korzystanie z czytników osobom prawo- i leworęcznym.

Ułatwienie 6: Dostęp do milionów książek

W czytnikach e-booków inkBOOK działających pod kontrolą systemu Android, możemy korzystać z kluczowych dobrodziejstw tego oprogramowania – otwartości na aplikacje. Umożliwiają one dostęp do wielu polskich i zagranicznych e-księgarni, w których robić zakupy można bezpośrednio z poziomu czytnika. Nie jesteśmy przywiązani do tylko jednej wybranej przez producenta, jak to jest w przypadku Amazon Kindle. Aplikacje pozwalają nam też usprawnić proces czytania i uczynić go wygodniejszym. Jednym z najciekawszych tego typu rozwiązań jest Pocket. Posiadacz konta w tej aplikacji, może zainstalować ją w przeglądarce, na smartfonie i w czytniku, i zapisywać interesujące go artykuły jednym kliknięciem. Zapamiętane w ten sposób treści są dostępne na wszystkich zsynchronizowanych urządzeniach. Co ważne, aplikacja wyodrębnia tylko tekst, więc za jej pomocą wszystkie materiały z Internetu możemy czytać na e-papierze równie wygodnie jak e-booki. W urządzeniach marki inkBOOK, ekran główny został przystosowany do błyskawicznej interakcji. Łatwo i szybko uzyskasz dostęp do ostatnio dodanych i czytanych pozycji, a podczas lektury nie przeszkodzą Ci żadne powiadomienia z portali społecznościowych.

Ułatwienie 7: Komfortowe czytanie plików PDF

Najnowsze modele e-czytników o wiele lepiej niż ich poprzednicy radzą sobie też z wyświetlaniem złożonych dokumentów typu PDF, w których układ tekstu, krój i rozmiar czcionki są narzucone. Wielokolumnowe dokumenty PDF można wyświetlić w jednej kolumnie z powiększoną czcionką. Funkcja reflow inteligentnie “wycina” tekst z każdej kolumny i tworzy jedną z ciągłym tekstem. Dzięki temu odczyt treści jest znacznie wygodniejszy..

Ułatwienie 8: …i wielu innych formatów

Najpopularniejsze na rynku formaty e-booków to międzynarodowy standard elektronicznych publikacji, czyli EPUB i PDF. Z reguły e-booki udostępniane są w obu tych formatach, ale na co dzień czytamy wiele różnych publikacji i dokumentów tekstowych m.in: DOC (Word), RTF, HTML, FB2, TXT. Odczyt większej ilości formatów to jedna z zalet czytników marki inkBOOK.

Podsumowanie

Czytniki e-booków pozwalają zmieścić tysiące pozycji w jednym małym urządzeniu, a dodatkowo dysponują szeregiem udogodnień, dzięki którym komfort czytania jest jeszcze większy niż w przypadku tradycyjnej książki. Problemem nie jest już słabnący wzrok, ponieważ szerokości marginesów, interlinie, kontrast, a także krój i wielkość czcionki łatwo dostosujemy do swoich potrzeb. Co więcej, ulubione książki będziemy mogli czytać w każdych warunkach, także przy braku światła, dzięki opcji doświetlenia. Połączenie dotykowego ekranu z fizycznymi przyciskami zmiany stron pozwala na łatwą obsługę. Dostęp do dodatkowych aplikacji, w tym e-księgarni, umożliwia kupowanie książek jednym kliknięciem, a dzięki Wi-Fi, żeby wgrać e-booki do urządzenia, nie będzie trzeba więcej podłączać go do komputera. Liczba usprawnień zastosowanych w najnowszych modelach czytników na pierwszy rzut oka może wydawać się przytłaczająca, ale to dzięki nim czytelnictwo obecnie stało się wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.