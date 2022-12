Czym są gry Provably Fair w legalne kasyno w Polsce?

Provably Fair to nowa innowacja hazardowa, która wykorzystuje algorytm do obliczania wyników i służy do zapewnienia uczciwości każdej rundy gry. Obecnie jest używany w każdym legalne kasyno w Polsce.



Nazwa Provably Fair pochodzi od jej powstania jako części technologii blockchain, która została w szczególności wykorzystana do stworzenia kryptowaluty Bitcoin.



Ta technologia pozwala na pełną przejrzystość między kasynem a graczem, ponieważ wyniki każdej rundy i sposób ich obliczania są w pełni widoczne dla gracza na koniec rozegranej rundy.



Oznacza to, że gracze mogą sprawdzić uczciwość wyników i sami zweryfikować zasadność poziomu uczciwości gry.



Jak działa technologia Provably Fair?



Istnieją różne odmiany technologii Provably Fair w zależności od legalne kasyno w Polsce, ale najpopularniejsza wersja wykorzystuje 3 komponenty do uzupełnienia wyników. Wyniki gry są ustalane na podstawie rzutu i obliczane na podstawie:



● Serverseed - seed dostarczony przez stronę hostingową.

● Clientseed - nasiono generowane przez gracza, które można dostosować.

● Nonce - Liczba, która wzrasta z każdym zakładem postawionym przez gracza.



Severseed



Na początku danej gry gracz otrzymuje zaszyfrowaną wersję Serverseed, co oznacza, że jest to ostateczna wersja Serverseed i nie można jej w żaden sposób zmienić.



Ta wersja Serverseed jest również zaszyfrowana, aby zapewnić, że gracze nie mogą obliczyć własnych wyników gry, aby uniknąć oszustwa.



Na koniec rundy Serverseed jest odszyfrowywanie, co pozwoli graczowi zobaczyć wyniki rundy.



Clientseed



Clientseed jest generowany losowo i przypisywany do każdego aktywnego użytkownika w legalne kasyno w Polsce. Clientseed są unikalne dla każdego gracza i pomagają określić uczciwość każdej rundy, ponieważ nie można ich edytować ani w żaden sposób modyfikować.



Po rozpoczęciu rundy Clientseed i Serverseed są sumowane i wykorzystywane do obliczenia ostatecznych wyników, które są prezentowane jako hash Serverseed, który staje się nie haszowany (widoczny), gdy wyniki są widoczne dla gracza.



Nonce



Nonce służy do wskazania liczby zakładów postawionych na grę Provably Fair.



W pierwszym zakładzie postawionym przez gracza Nonce zaczyna się od 0 i wzrasta o 1 przy każdym dodatkowym postawionym zakładzie.



Nonce służy do wskazania, kiedy rozpoczyna się nowa runda, a każda nowa runda zwiększa ją o 1.



Wyniki Provably Fair są obliczane przy użyciu Serverseed, Clientseed i Nonce, przy czym 3 składniki są łączone w celu utworzenia obliczenia.



Serverseed i Clientseed są łączone razem, aby utworzyć początkowy skrót z wartością Nonce dodającą 1 do sumy, aby wskazać, że runda została prawidłowo aktywowana.



Ten skrót jest następnie szyfrowany, aby zapewnić, że wyników w legalne kasyno w Polsce nie można zobaczyć ani zmodyfikować w żaden sposób.



Po obliczeniu rundy wyniki są prezentowane jako linia kodu numerycznego, a pierwszych 5 cyfr służy do uzyskania wyników.



Liczby są pobierane i konwertowane z szesnastkowych na czytelne liczby dziesiętne (co można zrobić za pomocą różnych dostępnych narzędzi obliczeniowych), a otrzymana liczba jest wynikiem.



Przykładem tego w praktyce jest:



1. Aa671 to pierwsze 5 cyfr wyniku początkowego.

2. Po przeliczeniu z szesnastkowego na dziesiętny liczba staje się 697969.

3. Jeśli liczba przekracza 999 999, używanych jest kolejnych 5 cyfr i wszystko zaczyna się od nowa.

4. Ta formuła jest następnie stosowana do liczby 697969% (10000)/100, która dodaje 10 do potęgi 4, a następnie dzieli wynik przez 100.

5. Ostateczna liczba z tego powinna wynosić 79,69, która jest następnie stosowana do wyników gry.

Te kroki są powtarzane dla każdego nowego zakładu, przy czym Nonce wzrasta za każdym razem o 1.



Ostateczne wyniki liczbowe są zapisywane łącznie do ostatnich 60 rund i mogą być przeglądane przez gracza w dowolnym momencie, aby zweryfikować swoje wyniki.