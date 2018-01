Czas na IdeaCentre AIO 520

Współcześni użytkownicy uwielbiają kompleksowe rozwiązania - wszystko w jednym. A najlepiej, kiedy multizadaniowość idzie w parze z niezwykle wydajną pracą. Firma Lenovo odpowiadając na potrzeby domowych userów, jak i profesjonalistów, stworzyła komputer all-in-one. IdeaCentre AIO 520 otwiera wielofunkcyjny rozdział, zamknięty w jedną całość. Obecnie do sprzedaży trafiają kolejne dostępne konfiguracje tak, by każdy znalazł model dopasowany do własnych potrzeb.

Stylowo i kompaktowo

AIO 520 to stylowe urządzenie, które pod postacią monitora, kryje komponenty komputera stacjonarnego. Jego praktycznie bezramkowy ekran ma zaledwie 6 mm grubości, a konstrukcja opiera się na wąskiej, wykonanej z wytrzymałej stali, owalnej podstawie. Całość ma opływowy, designerski kształt. Dostępny w trzech uniwersalnych kolorach Warm Silver, Black oraz Dark Silver, świetnie dopasowuje się do pomieszczeń biurowych, jak i domowego wnętrza. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie minimalistyczną formę, która pozwala zaoszczędzić miejsce, a do tego świetnie się prezentuje. Nowoczesny design odpowiada na najpopularniejsze trendy tego sezonu, a słynne less is more, to jego technologiczna wizytówka.



Komputer dostępny jest w trzech wariantach z 21.5, 23.8 i 27 – calowym dotykowym wyświetlaczem. Duży ekran LCD z podświetleniem LED o wysokiej rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli) lub QHD (2560x1440 pikseli) zapewnia krystalicznie czysty obraz wyróżniający się naturalnymi i żywymi kolorami. Niemal bezramkowy ekran sprawia, że jego powierzchnia użytkowa jest większa w stosunku do tradycyjnych wyświetlaczy. Opcjonalnie dostępna jest wersja z 10-punktowym ekranem multitouch, która pozwala jeszcze bardziej intuicyjnie wykorzystywać możliwości wybranych aplikacji i dużego ekranu – zarówno w pracy, jak i rozrywce.

Nowy wymiar wydajności

Urządzenie zostało wyposażone w procesor do Intel® Core™ i7 oraz opcjonalną pamięć Intel Optane do 8 GB DDR4. Innowacyjny moduł zapamiętuje najczęściej używane pliki i foldery, po czym zapisuje pozyskane informacje w układach pamięci. Takie rozwiązanie oferuje 19 razy szybszą wydajność sieciową, 6 razy szybsze przesyłanie wiadomości oraz 4 razy szybsze wyszukiwanie plików w porównaniu do klasycznych wersji pamięci.



IdeaCentre AIO 520 to idealne połączenie przestrzeni dyskowej i szybkości reakcji, które świetnie sprawdzi się wśród profesjonalistów oczekujących płynnej i niezawodnej pracy. Idealnie pasuje również do roli domowego komputera codziennej pracy i rozrywki dla całej rodziny, szukającej świetnie wyglądającego sprzętu, który sprosta zróżnicowanym zadaniom stawianym zarówno przez nastolatków, jak i dorosłych.

Pod kontrolą

Komputer wyposażono w niezbędne złącza, umieszczone w tylnym panelu urządzenia. Są to 2 x USB 2.0, USB 3.0, HDMI oraz gniazdo audio. Takie wyposażenie zapewnia pełnię możliwości podłączenia akcesoriów i dodatkowych urządzeń do komputera. 27-calowy model AIO 520 posiada port USB 3.0 typu C, umożliwiający przesyłanie danych z prędkością 10 Gb/s. Jednocześnie jest źródłem zasilania o mocy 100 W i dzięki temu pozwala na ładowanie innych urządzeń.

Graficzna moc

W komputerach Lenovo zastosowano kartę graficzną do NVIDIA GeForce 940MX lub AMD Radeon 530. Pozwalają osiągnąć do 4 razy lepszą graficzną wydajność w porównaniu do zintegrowanych rozwiązań GPU. Od teraz obróbka zdjęć, multimedialna rozrywka, czy tworzenie prezentacji będzie po prostu jeszcze bardziej komfortowe. Szybko, płynnie i na dużym ekranie.



Szybki system i bezpieczeństwo

AIO 520 współpracuje z najnowszym OS - Windows 10. Niezawodny, szybki i bardzo intuicyjny system pomoże zwiększyć efektywność pracy. Kultowe kafelki zastępują standardowe menu i porządkują aplikację w nowoczesny sposób. Windows 10 to również Cortana – osobista cyfrowa asystentka, która współpracuje z ponad tysiącem aplikacji, aby zawsze dostarczyć bezbłędnych odpowiedzi.

Dzięki wysuwanej kamerze umieszczonej na górze wyświetlacza z obsługą podczerwieni, AIO 520 użytkownik może zalogować się do systemu przy pomocy funkcji Windows Hello w czasie krótszym niż dwie sekundy — poprzez zeskanowanie swojej twarzy. To rozwiązanie daje gwarancje najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Co więcej, kiedy dana osoba odejdzie od biurka, funkcja Windows Hello od razu to wykryje i automatycznie zablokuje komputer. Teraz bezwarunkowa prywatność nie jest wyłącznie domeną smartfonów.

Gotowy do rozszerzonej rzeczywistości

AIO 520 jest gotowy na korzystanie z wirtualnej rzeczywistości. Wystarczy podłączyć do niego gogle Lenovo Explorer. Na użytkowników czekają wciągające, wielowymiarowe gry wyświetlane w 360 stopniach z systemem Windows Mixed Reality. To komputer, który dopasowuje się do teraźniejszości i przyszłości. Już teraz pozwala na poznanie świata innowacyjnej rozrywki.

Ceny i dostępność

Komputer IdeaCentre AIO 520 jest dostępny w cenie od 2099 zł w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych, m.in. RTV EURO AGD, Media Expert oraz X-kom.