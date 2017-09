Crucial BX300 - nowe nośniki SSD

Firma Crucial oficjalnie wprowadziła na rynek nowe modele nośników SSD o nazwie BX300, które oparte są na 32 warstwowych kościach pamięci 3D NAND MLC. Dodatkowo na pokładzie mamy kontroler Silicon Motion SM2258 oraz bufor w postaci cache SLC. To właśnie ten ostatni jest największą zmianą w stosunku do modeli BX200.



Do sklepów mają trafić trzy wersje pojemnościowe nośników: 120, 240 i 480 GB. Dwa pierwsze z nich otrzymają 256 MB pamięci DDR3, a ostatni 512 MB. Pierwszy z nich trzyma 4 GB pamięci cache SLC, drugi 8 GB, a trzeci aż 16 GB. Wydajność dysków także jest różna i zależy od pojemności. Oferują one losowy odczyt danych 4K kolejno 45000 IOPS, 84000 IOPS oraz 95000 IOPS. Zapis wynosi w przypadku każdego z nich 90000 IOPS. Prędkość sekwencyjna zapisu i odczytu jest na poziomie 555/510 MB/s.



Wszystkie dyski dostępne są w wersjach 2,5 cala i będą objęte 3-letnią gwarancją producenta. Za model 120 GB zapłacimy 63 euro, za model 240 GB około 95 euro, a za wersję 480 GB poniżej 160 euro.