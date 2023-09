Creative Zen Hybrid Pro: Rewolucja w świecie dźwięku

Creative Technology ogłasza premierę innowacyjnych zestawów słuchawkowych, posiadających długo oczekiwaną technologią Bluetooth LE Audio. Na rynku niebawem pojawią się zestawy słuchawkowe Creative Zen Hybrid PRO, Creative Zen Hybrid ProClassic i Creative Zen Hybrid ProSXFI. Uzupełnieniem wersji Zen Hybrid Pro są zupełnie nowe, specjalnie zaprojektowane nadajniki audio Creative BT-L3 i Creative BT-L4 dla dwóch rozbudowanych zestawów słuchawkowych w dodatkowe technologie od Creative. Powyższą serię słuchawek wyposażono w takie technologie jak hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) i funkcję trybu otoczenia. Zestawy wyposażono w 40-milimetrowe przetworniki neodymowe i baterię, która umożliwia pracę słuchawek nawet do 100 godzin na jednym ładowaniu. Ta pionierska premiera od Creative zwiastuje nową erę w bezprzewodowym świecie dźwięku. Najnowsza seria słuchawek Creative Zen Hybrid Pro wykorzysta technologię LE Audio, która ma za zadanie zapewnić użytkownikom lepszą jakość dźwięku przy niższej przepływności i przy mniejszym zużyciu energii.

Moc LE Audio

Technologia LE Audio zmienia zasady gry w branży audio, mając na celu zmianę sposobu, w jaki użytkownicy odbierają bezprzewodowy dźwięk. Technologia ta zapewnia lepszą wydajność bezprzewodowego dźwięku nowej generacji przy niższych przepływnościach, wykraczającą poza klasyczną technologię Bluetooth, do której użytkownicy przyzwyczaili się przez lata. Krótko mówiąc, LE Audio nie tylko podnosi jakość dźwięku, ale także wydłuża żywotność baterii.

Dzięki LE Audio możliwość dzielenia się dźwiękiem nabiera nowego wymiaru. Technologia LE Audio posiada dwa tryby transmisji bezprzewodowej – Unicast i Broadcast. Dzięki trybowi Unicast urządzenia z LE Audio stają się centrami dystrybucji dźwięku, umożliwiając użytkownikowi jednoczesne przesyłanie strumieniowe do wielu słuchawek, wkładek dousznych lub kompatybilnych urządzeń w tym samym czasie, bez żadnych zniekształceń i opóźnień dźwięku.

Z drugiej strony tryb Broadcast umożliwia transmisję dźwięku do wielu urządzeń w sposób „jeden do wielu”. Dzięki trybowi nadawania użytkownicy mogą podłączać się do publicznych strumieni audio lub przechwytywać dźwięk np. z telewizorów, przekształcając urządzenia obsługujące LE Audio we wspólne portale do słuchania.

Ultra-Low Latency

Wreszcie tryb Ultra-Low Latency (ULL) zapewnia nienagannie płynne odtwarzanie dźwięku, oferując opóźnienia rzędu ~20 ms. Ta funkcja nie tylko zapewnia bezproblemową synchronizację, ale także na nowo definiuje odczucia dźwiękowe zarówno dla entuzjastów filmów, jak i zapalonych graczy.

Seria Creative Zen Hybrid

Bezprzewodowe słuchawki Creative Zen Hybrid Pro i powiązane z nimi zestawy, Creative Zen Hybrid ProClassic i Creative Zen Hybrid ProSXFI mają wszystkie cechy idealnej pary słuchawek pasujących do każdej przygody audio, od codziennych dojazdów do pracy po wciągające sesje gier. Każda wersja tych najnowocześniejszych słuchawek odpowiada różnym preferencjom i potrzebom audio.

Warto zauważyć, że samodzielny zestaw Creative Zen Hybrid Pro jest wyposażony w technologię LE Audio READY, która stanowi podstawę do odblokowania świata LE Audio. Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownicy mogą ją łatwo aktywować po sparowaniu z nadajnikami audio Creative BT-L3 i Creative BT-L4, które są dołączone do zestawów Creative Zen Hybrid ProClassic i Creative Zen Hybrid ProSXFI.

Creative Zen Hybrid Pro Classic

Model Creative Zen Hybrid Pro Classic polecany jest użytkownikowi końcowemu, który poszukuje najwyższej jakości dźwięku z małymi opóźnieniami w świecie filmu i muzyki. Creative Zen Hybrid Pro Classic posiada nadajnik audio Creative BT-L3, który umożliwia skorzystanie z technologii LE Audio. Zestaw klasyczny dodatkowo wyposażony został w odłączany mikrofon na wysięgniku.

Creative Zen Hybrid Pro SXFI

Z kolei Creative Zen Hybrid Pro SXFI jest dostosowany do potrzeb graczy i oferuje to, co najlepsze z obu światów, pozwalając użytkownikom doświadczyć magii LE Audio i Super X-Fi dzięki nadajnikowi audio Creative BT-L4. Układ Super X-Fi UltraDSP zamontowany w nadajniku audio to jednostka napędzająca tryby SXFI BATTLE i Scout, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikom przewagę na wirtualnych polach bitew. W pakiecie znajduje się również odłączany mikrofon na wysięgniku, zapewniający lepszą jakość rozmów, co zapewnia wyraźniejszą komunikację podczas rozgrywki.

100 GODZIN!

Creative Zen Hybrid Pro może poszczycić się imponującą żywotnością baterii do 100 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, co idealnie sprawdzi się podczas dłuższych podróży, lub wyjątkowo długich rozgrywek w sieci. Przełączanie między urządzeniami jest również proste dzięki Bluetooth 5.3 i łączności wielopunktowej.

Korektor i LED RGB

Użytkownicy mogą dostroić swoje urządzenia pod swoje predyspozycje dźwiękowe za pomocą konfigurowalnych korektorów i elementów sterujących aplikacji Creative. Zestawy słuchawkowe Zen Hybrid Pro posiadają w pełni konfigurowalne oświetlenie LED RGB, które dodadzą odrobinę osobistego charakteru, umożliwiając użytkownikom dostosowanie słuchawek do ich unikalnego stylu.

Wysoka jakość rozmów

Użytkownicy nowej serii zestawów słuchawkowych od Creative mogą dodatkowo cieszyć się krystalicznie czystą jakością rozmów dzięki integracji zaawansowanej technologii redukcji szumów Deep Neural Network (DNN) opartej na sztucznej inteligencji, która pozwala słyszeć rozmowy głośno i wyraźnie, nawet w głośnym otoczeniu.

Hybrydowa aktywna redukcja szumów ANC

Stwórz swoją strefę otoczenia gdziekolwiek jesteś dzięki technologii Hybrid ANC. Dzięki mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej muszli, Creative Zen Hybrid jest w stanie wytłumić do 95% hałasu otoczenia. Mikrofon ze sprzężeniem do przodu w celu wykrywania otoczenia umieszczony jest na zewnątrz każdej muszli. Zewnętrzny mikrofon ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia. Mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony po wewnętrznej stronie każdego nausznika, ma za zadanie monitorowanie tego, co już dociera do słuchu użytkownika, dzięki czemu ANC może dodatkowo reagować i korygować niechciane sygnały.

Tryb otocznia

Jeżeli chcemy czuć się komfortowo w każdej sytuacji i wszystko słyszeć dookoła nas, to wystarczy, że dwukrotnie naciśniemy przyciska ANC, który aktywuje Tryb Ambient, dzięki czemu będziemy dobrze słyszeć otoczenie, na przykład podczas nasłuchiwania komunikatów na dworcu, zamawiania w kawiarni lub po prostu dbania o bezpieczeństwo użytkowników na ruchliwych ulicach. W przypadku rozmowy i włączonego trybu otoczenia wbudowany piąty mikrofon z redukcją szumów priorytetowo będzie traktował głos rozmówcy podczas połączeń.

Przetworniki

Słuchawki wyposażone są w 40-milimetrowe neodymowe pełnozakresowe przetworniki neodymowe zapewniające dźwięk wysokiej jakości, od dokładnego basu z ciepłą sygnaturą dźwiękową po wyraźne, czyste wysokie tony. Niezbędne elementy sterujące znajdują się na prawej muszli słuchawkowej, dzięki czemu łatwo odbierzemy połączenie, wydamy polecenia za pomocą asystentów głosowych lub wyregulujemy głośność odtwarzania.

Ekosystem LE Audio

Sercem rozwijającego się ekosystemu LE Audio są nadajniki audio Creative BT-L3 i Creative BT-L4, zaprojektowane tak, aby uwolnić pełny potencjał technologii LE Audio i Super X-Fi, torując jednocześnie drogę dla szeregu nadchodzących produktów. Należą do nich listwy dźwiękowe i słuchawki douszne True Wireless Stereo (TWS), które będą płynnie integrować się z ekosystemem LE Audio. Wprowadzenie słuchawek i nadajników audio Creative Zen Hybrid Pro kładzie podwaliny pod przyszłe odczucia dźwiękowe, które będą płynne i zintegrowane na wszystkich urządzeniach.

„Wprowadzenie na rynek słuchawek Creative Zen Hybrid Pro i ekosystemu LE Audio stanowi niezrównaną rewolucję w świecie bezprzewodowego dźwięku. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować użytkownikom bramę do przyszłości dźwięku, redefiniując ich doświadczenia dźwiękowe i torując drogę dla nowej ery łączności i rozrywki” – powiedział Song Siow Hui, dyrektor generalny Creative Technology.

Ceny i dostępność:

Zamów w przedsprzedaży, aby uzyskać wyłączny dostęp do najnowszej gamy słuchawek Creative Zen Hybrid Pro dostępnych na Creative.com.

Creative Zen Hybrid Pro kosztuje 499 zł i jest dostępny na stronie Creative.com.

Creative Zen Hybrid ProClassic kosztuje 599 zł i jest dostępny na stronie Creative.com.

Creative Zen Hybrid ProSXFI kosztuje 699 zł i jest dostępny na stronie Creative.com.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Creative.com/ZenHybridPro