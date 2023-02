Creative Sound Blaster X5

To ten dzień, w którym światło dzienne ujrzy całkiem nowa konstrukcja i bardzo ciekawa zewnętrzna karta dźwiękowa. Creative Technology tym razem wypuszcza na rynek nowe urządzenie łączące w sobie zalety kart dźwiękowej dla graczy jak i DAC-a, który przypadnie do gustu bardziej wymagającym użytkownikom. Nowe urządzenie od Creativ zostaje wyposażone w podzespoły klasy „audiofilskiej”. Konstrukcja zewnętrznego DAC-a składa się z takich komponentów jak: 2 przetworniki Cirrus Logic CS43198DAC, specjalnie zaprojektowany w pełni zbalansowany podwójny wzmacniacz słuchawkowy Xamp i klasowe podzespoły elektroniczne. To, co jeszcze bardziej wyróżnia X5, to fakt, że ten typ konstrukcji audio jest rzadkim znaleziskiem w swojej kategorii cenowej.



Sound Blaster X5 uosabia to, co najlepsze w inżynierii dźwięku i doświadczeniu firmy Creative. To pierwszy Sound Blaster wyposażony w konstrukcję z dwoma przetwornikami cyfrowo-analogowymi - 2 przetworniki Cirrus Logic CS43198DAC, które zapewniają bezstratne odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości w 32-bitach / 384 kHz przez PCM z ultrawysokim zakresem dynamiki do 130 dB DNR. Zastosowane przetworniki cyfrowo-analogowe mogą również dekodować formaty audio w DoP128 i DSD256 w celu strumieniowego przesyłania dźwięku o wysokim odwzorowaniu. Zniekształcenia dźwięku praktycznie nie istnieją dzięki wielobitowemu modulatorowi z nadpróbkowaniem, który zapewnia niewiarygodnie niski współczynnik całkowitych zniekształceń harmonicznych na poziomie 0,00018%.



Wzmacniacz słuchawkowy obsłuży słuchawki klasy studyjnej o impedancji do 600 omów, bez problemu poradzi sobie z bardziej wymagającymi słuchawkami konstrukcji planarno-magnetycznymi i czułymi monitorami dousznymi o impedancji wyjściowej 1 om. W przypadku Sound Blaster X5 zastosowano podwójne dyskretne przedwzmacniacze x-amp, co w połączeniu z konfiguracją z dwoma przetwornikami cyfrowo-analogowymi i dwoma gniazdami Xamp zapewnia w pełni zbalansowane wyjście słuchawkowe.

Sound Blaster X5 to istny kombajn z wieloma opcjami połączeń. Przetwornik analogowo cyfrowy USB jest wyposażony w odbiornik Bluetooth. Umożliwia on podłączanie bezprzewodowego nadajnika audio do dedykowanego portu hosta audio USB-A, przesyłanie strumieniowe dźwięku z preferowanego urządzenia, a także bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku na zestawie słuchawkowym Bluetooth. Port hosta audio USB-A obsługuje też zewnętrzne głośniki USB, mikrofony i zestawy słuchawkowe. Karta dodatkowo oferuje liczne opcje łączności, między innymi dwukierunkowe złącza RCA i optyczne TOSLINK, port wejściowy mikrofonu 3,5 mm z łatwo dostępnym pokrętłem wzmocnienia mikrofonu, a także port audio USB-C, który jednocześnie zasila kartę Sound Blaster X5. DAC wyposażony jest również w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, do którego można podłączać powszechnie dostępne słuchawki i zbalansowane gniazdo 4,4 mm dla słuchawek klasy studyjnej. Sound Blaster X5 posiada zestaw przycisków i przełączników na panelu przednim, które zapewniają łatwy i intuicyjny dostęp do funkcji karty dźwiękowej. Dzięki temu masz na wyciągnięcie ręki opcje, takie jak włączanie korektora sterowanego przez procesor DSP, szybkie zwiększanie lub zmniejszanie wzmocnienia wejścia mikrofonu/słuchawek, wyciszenie lub wyłączanie wyciszenia mikrofonu, a także wyłączenie wszystkich mechanizmów przetwarzania za pomocą przełącznika Tryb Bezpośredni.



Bardziej wymagający użytkownicy, którzy chcą dostosowywać własne sygnatury dźwiękowe, mogą to zrobić dzięki aplikacji Creative, gdzie mogą dokonywać regulacji za pomocą 10-pasmowego wykresu częstotliwości korekcji. Dodatkowo w aplikacji możemy dodawać efekty Acoustic Engine, takie jak Surround, Crystalizer, Bass lub Dialog+, lub korzystać z funkcji CrystalVoice w celu poprawy jakości komunikacji. Gdy masz ochotę na grę, tryb Scout poprawia sygnały dźwiękowe w grze, aby podkreślić szczegóły i aby uzyskać przewagę nad innymi graczami. Sound Blaster X5 obsługuje również ASIO 2.2 do odtwarzania i nagrywania z niskimi opóźnieniami.

Poprosiliśmy o wstępną, przedpremierową ocenę Sound Blastera X5 przez redaktorów z różnych dziedzin związanych z audio, aby ocenili produkt ze swojej strony, oto co powiedzieli:

„Brzmienie efektowne, potężne i namacalne. Duża swoboda w operowaniu dynamiką”. Marcin Jaśkaczek redaktor branży HI-FI

„Jestem jeszcze w fazie testów Sound Blastera X5, ale mogę już powiedzieć, że karta wyciągnęła z moich ulubionych słuchawek brzmienie, którego dotąd nie słyszałem. Obecnie przesiadłem się na słuchawki wyższej klasy, na zbalansowanym kablu, żeby sprawdzić, co jeszcze X-Piątka potrafi i póki co, podoba mi się to, co słyszę”. Kamil Erdini | Tek Testers

”SBX X5 gra bardzo równo, nie faworyzując żadnych rejestrów, co pozwala pokazać potencjał i strojenie słuchawek oraz zamysł twórców ścieżek dźwiękowych. To szczególnie podoba mi się z perspektywy gier, w których reprodukcja tonów ma duży wpływ na ich ogólny odbiór”. Paweł Rudy gram.pl

„Creative swój sprzęt wycenia na więcej, bo 1399 zł, ale w tej kwocie oferuje znacznie więcej funkcji, znacznie lepsze wykonanie, ale przede wszystkim poprawną egzekucję tych samych pryncypiów, jakie przyświecały iFi Audio (ale i niektórym produktom np. Aune, chociażby ich odtwarzaczom przenośnym). Oznacza to, że SB X5 serwuje bardzo neutralne, równe, nie wybijające się specjalnie na niczym brzmienie, choć jeśli już na coś miałbym zwrócić tu uwagę, to pewną tendencyjność tego układu do eksponowania sopranu w sposób linearny.” Jakub Łopatko audiofanatyk.pl

Ceny i dostępność:

Sound Blaster X5 kosztuje 1399zł i jest dostępny w sklepie internetowym Creative.