CREATIVE BT-W3 Nadajnik audio Bluetooth® 5.0 z mikrofonem analogowym 3,5 mm

Creative Technlogy ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek nowego nadajnika audio Creative BT-W3, który obsługuje łączność Bluetooth 5.0 i wysokiej jakości kodeki audio, takie jak aptX Low Latency i aptX HD, które zapewniają lepszą jakość dźwięku dla gier, filmów, muzyki i komunikacji głosowej. Creative BT-W3 dodatkowo w zestawie dostał świetnej jakości mikrofon analogowy 3,5 mm do obsługi komunikacji głosowej. Ponadto użytkownicy mogą teraz płynnie i wygodnie wykonywać połączenia bezprzewodowe dzięki dodatkowej funkcji HFP.

Creative BT-W3 to przenośny nadajnik audio Bluetooth wyposażony w najnowszą wersję technologii Bluetooth, 5.0, oraz zaawansowane kodeki audio takie jak: aptX ™ LL i aptX ™ HD. Dzięki prostej funkcji plug-and-play możesz szybko cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem Bluetooth na swoim PS4 ™, Nintendo Switch ™, na PC lub Mac.



Szeroki zakres obsługi kodeków

• SBC - Podstawowy kodek przesyłania strumieniowego audio Bluetooth,

• aptX - Wydajna technologia transmisji bitów, która pozwala cieszyć się lepszą jakością odsłuchu niż SBC,

• aptX ™ Low Latency - Eliminuje problem synchronizacji ruchu warg w grach wideo i grach z opóźnieniem 40 ms, co zapewnia zsynchronizowany dźwięk wysokiej jakości i przyjemną rozrywkę,

• aptX ™ HD - Ulepszony kodek zoptymalizowany pod kątem dźwięku wysokiej rozdzielczości, zapewniający najlepsze wrażenia muzyczne z niższym współczynnikiem zawartości harmonicznych (THD) i artefaktami audio.

Wybór kodeka

Każdy kodek obsługiwany przez Creative BT-W3 ma swoją mocną stronę i nadaje się do różnych zastosowań - aptX LL jest niezbędny do grania bez opóźnień, a aptX HD jest idealny do odtwarzania muzyki. Za pomocą lampki kontrolnej i przycisku wyboru kodeka możesz łatwo stwierdzić, którego kodeka używasz, i bez problemu przełączać odpowiedni kodek do swojego zastosowania. Creative BT-W3 działa z większością słuchawek Bluetooth, ale to jakie kodeki są dostępne dla użytkownika jest uzależnione od tego, które są obsługiwane przez jego słuchawki - oznacza to, że potrzebujesz pary słuchawek, które obsługują aptX LL, aby korzystać z tego kodeka w połączeniu z Creative BT-W3!

Obsługa połączenia głosowego

Ciesz się wysokiej jakości komunikacją głosową dzięki dołączonemu mikrofonowi analogowemu i wysokiej jakości dźwiękowi stereo w słuchawkach Bluetooth z obsługą aptX lub skorzystaj z wbudowanego profilu zestawu głośnomówiącego (HFP) do wygodnej komunikacji w domu / biurze z zestawem słuchawkowym Bluetooth * (HFP (Hands-free Profile) - prowadzenie rozmów przez telefon/obsługa telefonu w trybie zestawu głośnomówiącego).

Bluetooth 5.0 i plug-and-play

Creative BT-W3 jest wyposażony jest w najnowszy standard Bluetooth 5.0 o zoptymalizowanej wydajności, obsługujący zasięg nawet do 30m, zapewniając przy tym swobodę bezprzewodową w zakresie większej przestrzeni. Bez potrzeby instalacji sterowników, za pomocą plug-and-play z funkcją automatycznego połączenia! Wystarczy podłączyć Creative BT-W3 do komputera PC, Mac, PS4 ™ lub Nintendo Switch ™, aby cieszyć się bezprzewodową transmisją strumieniową z ulubionymi głośnikami lub słuchawkami Bluetooth!

Zasilanie przez USB-C

Nadajnik Creative BT-W3 jest zasilany za pośrednictwem połączenia USB-C i pobiera niewielką ilość prądu z urządzenia, do którego jest podłączony. Tak długo, jak jest podłączony, zawsze będzie włączony. Jest całkowicie pozbawiony baterii, więc nie musisz się martwić o ładowanie kolejnego urządzenia!

Kontrolki LED dla funkcji i kodeków

Biała – aptX Low Latency,

Zółta – aptX HD,

Zielona – aptX,

Niebieska – SBC,

Czerwona – funkcja HFP.

Dane techniczne:

- częstotliwość 2402–2480 MHz

- technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0

- maks. rozdzielczość odtwarzania 16-bity/48,0 kHz

- zasięg działania do 30 m (bez przeszkód w polu widzenia)

Profile Bluetooth

• A2DP (bezprzewodowa transmisja stereo Bluetooth)

• AVRCP (zdalne sterowanie Bluetooth)

• HFP (profil głośnomówiący)

Obsługiwane kodeki audio odbiornika

• SBC,

• aptX,

• aptX Low Latency,

• aptX HD

Minimalne wymagania systemowe:

Windows:

• Procesor Intel® Core™i3 lub równoważny procesor AMD®

• Płyta główna Intel, AMD lub inna zgodna

• System operacyjny Microsoft® Windows 10 w wersji 32- lub 64-bitowej

• Dostępny port USB 2.0 / 3.0

Macintosh:

• Komputer Macintosh z systemem MacOS 10.12 lub nowszym

• 1 GB pamięci RAM

• Dostępny port USB 2.0 / 3.0

PS4:

• Oprogramowanie układowe w wersji 5.0 lub nowszej

• Dostępny port USB (dźwięk do gier)

• Dostępny port słuchawkowy 3,5 mm na kontrolerze (jako wejście mikrofonu)

Nintendo Switch:

• System Switch OS 5.0 lub nowszy

• Dostępne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

• Dostępny port USB (w trybie dokowania)

• Komunikacja głosowa zależy od tytułu

Zawartość opakowania:

• 1 x Creative BT-W3

• 1 x adapter USB A na C

• 1 x mikrofon analogowy

• Skrócona instrukcja obsługi

• Ulotka dot. gwarancji ogólnoświatowej

Gwarancja:

• Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa (Europa)

Uwaga!!!:

• Odbiornik musi obsługiwać wybór odpowiednich kodeków w czasie rzeczywistym.

• Tryb HFP obsługuje dźwięk kanału mono.

• Zakres i odległość działania jest uzależniony od występowania przeszkód fizycznych oraz bezprzewodowych zakłóceń ze strony innych urządzeń.

• Odbiorniki muszą obsługiwać wspomniane kodeki.

Jak się wyróżnić to tym co najlepsze

Kontrolka LED, przycisk wyboru kodeka i USB typu C to kluczowe cechy, które szczególnie wyróżniają Creative BT-W3 spośród urządzeń podobnego typu. Za pomocą przycisku użytkownicy mogą przełączać i wybierać najbardziej odpowiedni kodek dla różnych zastosowań. Podczas gdy aptX HD nastawiony jest na najwyższą jakość dźwięku i jest idealny do słuchania muzyki to aptX LL oferuje dźwięk na wysokim poziomie bez opóźnień dla filmów i gier. Stosując kodek aptX LL dostajemy dźwięk z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 40 ms. Dzięki tym przyjaznym dla użytkownika funkcjom w połączeniu z przystępną ceną Creative BT-W3 stanowi idealne rozwiązanie audio Bluetooth typu plug-and-play dla PS4, Nintendo Switch, komputerów PC i Mac.



Cena i dostępność.

Cena nadajnika Creative BT-W3 to 179 zł. Zakupu możecie dokonać na stronie Creative.