Covr – system szybkiego Wi-Fi D-Linka z doskonałym zasięgiem

D-Link poinformował o opracowaniu dwóch zestawów Wi-Fi, zapewniających pokrycie sygnałem sieci bezprzewodowej całego domu - Covr Wi-Fi (DKT-883) oraz Covr PowerLine Wi-Fi (DHP-W732AV). W skład zestawu Covr Wi-Fi wchodzi router o dużej wydajności oraz wzmacniacz sygnału. Urządzenia tworzą ultraszybką i stabilną sieć bezprzewodową, która jest dostępna w każdym zakątku domu. Natomiast Covr PowerLine Wi-Fi (DHP-W732AV) to jeden z pierwszych na rynku systemów, który korzysta z technologii PowerLine. Sygnał sieci Wi-Fi jest dostarczany przez router oraz załączone adaptery.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań tego typu, bazujących jedynie na wielu wzmacniaczach sygnału, w zestawie Covr Wi-Fi znajduje się router o dużej wydajności. Charakteryzuje się on rozbudowaną funkcjonalnością, szybkim przesyłaniem danych i jest przystosowany do jednoczesnej obsługi wielu urządzeń oraz przesyłania dużych ilości danych – filmów w jakości 4K lub danych w grach online. W połączeniu ze wzmacniaczami sygnału (DAP-1655) sygnał Wi-Fi jest dostępny nawet w piwnicy, poddaszu i ogródku.

Zestaw Covr PowerLine Wi-Fi (DHP-W732AV)1 korzysta z technologii PowerLine. PowerLine przesyła dane przez przewody elektryczne, przekształcając je w okablowanie sieciowe, gdzie każde gniazdko elektryczne staje się potencjalnym gniazdkiem sieciowym3. Covr PowerLine Wi-Fi korzysta z routera i poszerza zasięg sieci Wi-Fi o miejsca w domu, do których nie dociera sygnał Wi-Fi z routera. Trzy gigabitowe porty Ethernet znajdujące się w każdym adapterze, umożliwiają podłączenie komputerów, Smart TV oraz innych urządzeń bez konieczności instalacji dedykowanego kabla ethernetowego.

Zaawansowane funkcje Covr ułatwiają kompleksowe zarządzanie domową siecią bezprzewodową. Technologia Smart Steering równoważy obciążenie między pasmem 2.4 i 5GHz i wyznacza priorytety korzystania z przepustowości. Wraz ze wzrostem liczby podłączonych urządzeń są one automatycznie przełączane między pasmami, dzięki czemu każde z nich pracuje z optymalną wydajnością.

W przeciwieństwie do tradycyjnych par router-wzmacniacz, Covr tworzy sieć o jednej nazwie (SSID), z funkcją automatycznego przełączania urządzeń na najsilniejszy sygnał. To zwalnia z konieczności ponownego logowania i umożliwia swobodne przemieszczanie się po domu. Zestaw DKT-883 Wi-Fi można rozbudować o wzmacniacz sygnału (DAP-1655), co zapewni pokrycie sygnałem w bardzo dużych domach. Natomiast Covr PowerLine Wi-Fi można rozszerzyć o dodatkowy wzmacniacz PowerLine DHP-W730AV.

Zestaw Covr Wi-Fi – główne funkcje:

• Technologia MU-MIMO: jednoczesna obsługa wielu mobilnych urządzeń

• Płynne połączenia przy użyciu Wi-Fi SON:

• Smart Steering: automatyczne połączenia z routerem oraz wzmacniaczami sygnału w zależności od tego, które z nich udostępnia optymalny sygnał Wi-Fi

• Dynamiczne dostosowanie: funkcja równoważenia obciążenia zapewniająca optymalizację pasm 2.4GHz i 5GHZ

• 802.11ac Szybkość sieci bezprzewodowej2 :

• Dwuzakresowy router Wi-Fi MU-MIMO AC2600 (DIR-883) – 4x4 802.11ac z szybkością do 1733 Mbit/s w paśmie 5GHz i do 800 M bit/s w paśmie 2.4GHz z maksymalną przepustowością i mniejszymi zakłóceniami

• Gigabitowy wzmacniacz AC1300 Wi-Fi (DAP-1655) – 2x2 802.11ac z szybkością do 867 Mbit/s w paśmie 5GHz i do 400 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz

• Łatwa konfiguracja: wstępnie sparowany router i wzmacniacz dla łatwiejszej konfiguracji

• Wsteczna zgodność: obsługa starszych urządzeń i standardów Wi-Fi (802.11n/g)

Więcej o zestawie Covr PowerLine Wi-Fi:

Zestaw DHP-W732AV Covr PowerLine Wi-Fi zawiera dwa wzmacniacze DHP-W730AV (jeden jest przyłączany do domowego routera, drugi rozszerza zasięg sieci Wi-Fi przy użyciu technologii PowerLine). Oprócz funkcji Smart Steering oraz Dynamicznego dostosowania, wzmacniacz DHP-W730AV daje dodatkowe korzyści:

• PowerLine AV2 1300 z szybkością przesyłania danych do 1300 Mbit/s

• 2x2 11ac z szybkością do 867 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mbit/s w paśmie 2.4GHz

• Technologia 802.11ac Wave 2 ze zwiększająca wydajność funkcją MU-MIMO

• Gigabitowe połączenia Ethernet

• Instalacja typu Plug-and-Play

Dostępność

Zestaw Covr Wi-Fi (DKT-883) i wzmacniacz Covr PowerLine Extender (DHP-W730AV) są prezentowane na tegorocznych targach CES odbywających się od 5 do 8 stycznia w Las Vegas. Szczegółowe informacje o produktach są dostępne na stronie dlink.com/covr. Urządzenia trafią na rynek:

• Zestaw Covr Wi-Fi (DKT-883) – w drugim kwartale 2017 r.

• Zestaw Covr PowerLine Wi-Fi (DHP-W732AV) – w drugim kwartale 2017 r.