Jeszcze nie tak dawno klasycznym miejscem dla komputera było biurko. Te czasy jednak już minęły, komputer od dawna rozgościł się w salonie i stanowi bezpośrednią konkurencję dla sprawdzonych konsol do gier.

Taki rozwój sytuacji pod względem ergonomii i komfortu ma jednak nie tylko zalety. Dłuższe sesje grania przy biurku mogą szybko powodować bóle pleców i karku ze względu na wykrzywioną postawę.

Właśnie tutaj nerdytec wkracza ze swoim produktem Couchmaster! Całe trzy lata obaj panowie z nerdytec zainwestowali w rozwój swojego produktu, aby w końcu umożliwić przyjemne i wygodne granie na sofie bez odczuwania zmęczenia!COUCHMASTER® Cycon pozwala na wygodne korzystanie z komputera z sofy lub z łóżka i zapewnia maksymalną wygodę podczas pracy lub grania.

W przeciwieństwie do wielu produktów konkurencyjnych COUCHMASTER® Cycon nie składa się tylko z podstawki na urządzenia peryferyjne, lecz również z dwóch poduszek bocznych, na których można swobodnie umieścić podkładkę. Opatentowany system zwiększa stabilność i umożliwia indywidulane dostosowanie miejsca siedzenia. Dzięki dodatkowym powierzchniom ułożenia rąk znacznie zwiększa się komfort oraz wyraźnie poprawia się pozycja ciała i rozluźnienie mięśni. Nawet podczas dłuższych sesji grania zawsze zapewnione jest optymalne samopoczucie. Praktyczne boczne kieszenie to łatwo dostępny schowek na przedmioty często potrzebne podczas codziennego grania.

Również pod względem technicznym Couchmaster Cycon perfekcyjnie umożliwia długie użytkowanie. Dzięki dopracowanej koncepcji przeszkadzające kable należą już do przeszłości, ponieważ można je schować do podstawki na urządzenia peryferyjne i wyprowadzić przez otwory. Jest to możliwe dzięki zamontowanemu koncentratorowi USB 3.0, który ma cztery porty na mysz, klawiaturę i inne urządzenia peryferyjne. Trzy z przyłączy znajdują się we wnętrzu podstawki, a jeden port USB na zewnątrz. Przez pięciometrowy aktywny przedłużacz USB 3.0 (rozszerzalna do 10m) COUCHMASTER® Cycon można wygodnie podłączyć na zasadzie Plug&Play do komputera i korzystać z koncentratora USB 3.0 w zasadzie bez zasilania zewnętrznego. Tryb aktywny jest również możliwy z dostępnym opcjonalnie zasilaczem.

Wysokiej jakości materiały oraz najlepsze standardy wykonania to oczywistość w przypadku firmy nerdytec, w związku z czym również COUCHMASTER® Cycon charakteryzuje się jakością. Unikalna stylistyka w skórze oraz przyjemnie miękkie i łatwe w pielęgnacji materiały powierzchniowe zachwycają wymagających graczy wyglądem i dotykiem. Połączone z podstawką podkładki pod nadgarstki z naturalnej skóry zapewniają naturalne ułożenie dłoni.Na życzenie można wyposażyć COUCHMASTER® Cycon w wiele praktycznych gadżetów, np. uchwyty na telefon komórkowy lub tablet oraz popielniczkę.

Właściwości

przyjemne materiały i wysokojakościowe wykonanie gwarantują maksymalny komfort

dopracowana koncepcja kabli zapewnia wygodną i nieskomplikowaną pracę oraz granie

połączenie bez opóźnień dzięki nowemu koncentratorowi USB 3.0 z czterema portami

kieszeń na mysz, pilota itp. do umieszczenia w dowolnym miejscu

przystosowana do każdego wzrostu

do użytku przez osoby prawo- i leworęczne

dla urządzeń do 900 mA nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie

Szczegóły produktu