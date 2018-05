CORSAIR sponsorem technologicznym AGO Esports

AGO Esports, profesjonalna polska organizacja sportów elektronicznych, informuje o podpisaniu umowy sponsorskiej z firmą CORSAIR. Spółka z Kalifornii dostarczy wysoce zaawansowane produkty gamingowe wszystkim zawodnikom drużyny oraz zaopatrzy nowopowstałe, warszawskie Centrum Szkoleniowe AGO Esports w sprzęt, peryferia oraz akcesoria komputerowe. AGO Esports jest pierwszą w historii drużyną z regionu Europy Środkowej i Wschodniej sponsorowaną przez CORSAIR.

Współpraca AGO Esports oraz CORSAIR obejmuje m.in. promocję marki podczas turniejów offline w Polsce i na świecie, akcje z udziałem zawodników podczas transmisji internetowych na platformie TwitchTV oraz pomoc przy testowaniu i projektowaniu nowych produktów gamingowych dla graczy. Dodatkowo, umowa dotyczy działań na kanale YouTube polskiej organizacji, który tworzony jest przy współpracy z grupą Abstra, liderem produkcji Social Video w Polsce.

Nawiązanie kooperacji pomiędzy CORSAIR i AGO Esports to istotny moment dla polskiego e-sportu. Jastrzębie to pierwszy polski oraz jeden z niewielu europejskich zespołów sponsorowanych przez kalifornijską spółkę. Polacy znaleźli się w gronie międzynarodowych liderów e-sportu wspieranych przez CORSAIR, w tym m.in.: Counter Logic Gaming, Splyce, BIG, ROX Tigers czy Team Secret.

– CORSAIR zostaje naszym Sponsorem Technologicznym. Kalifornijska spółka dostarczy komputery i akcesoria do naszego Centrum Szkoleniowego oraz sprzęt gamingowy zarówno dla wszystkich naszych zawodników, jak i do Centrum. Bardzo nas cieszy ta współpraca, bo wiemy, że CORSAIR słynie z wysokiej jakości podzespołów i peryferiów komputerowych. W szczególności ich legendarne klawiatury mechaniczne są zdecydowanie najlepszymi konstrukcjami na rynku. Nie możemy się doczekać, kiedy przyjedziemy na pierwsze zgrupowanie do naszego nowego gaming house w Warszawie – komentuje nawiązanie współpracy Jakub Szumielewicz, CEO AGO Esports. – Mamy nadzieję, że dzięki CORSAIR warunki do trenowania i doskonalenia naszej gry staną się perfekcyjne. I jeszcze szybciej dotrzemy na szczyt naszych możliwości! – dodaje Szumielewicz.

Firma CORSAIR założona w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych już od prawie 25 lat dostarcza wysokiej jakości produktów dla posiadaczy komputerów. CORSAIR posiada w swojej ofercie wielokrotnie nagradzane pamięci DDR3 i DDR4, obudowy komputerowe, chłodzenia wodne typu AiO, zasilacze do PC, pamięci USB, dyski SSD oraz profesjonalny, zaawansowany sprzęt gamingowy dla graczy – klawiatury, myszki, słuchawki, podkładki i inne akcesoria. W wyposażeniu Centrum Szkoleniowego AGO Esports pomoże popularna polska marka OPTIMUS, która przy współpracy z Korsarzami przygotuje specjalną edycję platform treningowych sygnowanych logotypem drużyny Jastrzębi.

– Jest nam niezmiernie miło, że AGO Esports dołączyło do grona zespołów wspieranych przez CORSAIR. Nasza firma stara się rozwijać e-sport na całym świecie, natomiast nawiązanie partnerstwa z AGO sprawia, że w końcu zacumowaliśmy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. – komentuje Michał Rozpendowski, reprezentant firmy CORSAIR w Polsce. – Mamy nadzieję, że obecność “Jastrzębi” na naszym pokładzie sprawi, że jeszcze lepiej zrozumiemy potrzeby polskich graczy i dostarczymy im sprzęt do rozgrywek internetowych, którego realnie potrzebują – dodaje Rozpendowski.

Organizacja AGO Esports powstała w listopadzie 2016 roku. Aktualnie pod swoimi skrzydłami posiada jedną z najlepszych drużyn Counter Strike: Global Offensive na świecie, obiecującą drużynę Fortnite, a także utalentowanego zawodnika Hearthstone. Wszyscy podopieczni regularnie rywalizują na turniejach w Polsce oraz za granicą. Najbliższym sprawdzianem Jastrzębi będą finały ESL Mistrzostw Polski CS:GO Sezon 16 oraz turniej DreamHack Tours we Francji, na którym zagrają wszystkie trzy dywizje polskiej organizacji.