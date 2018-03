Corsair przedstawia obudowę Obsidian 500D

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, zaprezentował nowy model obudowy komputerowej – Obisidian 500D. Premierowy produkt całkowicie odświeża popularną serię obudów Obsidian, nadając jej jeszcze bardziej delikatnego, minimalistycznego i eleganckiego wyglądu. 500D charakteryzuje się dwoma otwieranymi panelami bocznymi wyposażonymi w szkło hartowane o przydymionym kolorze oraz konstrukcją powstałą na bazie szczotkowanego aluminium.

Obsidian 500D oferuje możliwie najlepsze rozwiązania, gwarantując wykończenie klasy premium. Panele boczne posiadają magnetyczne zatrzaski, zakrzywione uchwyty oraz eleganckie, przyciemnione szkło hartowane. Jego przydymiony kolor idealnie komponuje się wraz z ciemnym, szczotkowanym aluminium znajdującym się na górze i przodzie obudowy. Corsair, chcąc spełnić oczekiwania zwolenników minimalizmu, umieściło na całej konstrukcji tylko jeden, niewielki i gustowny logotyp – na dolnej części przedniego panelu.

Obsidian 500D posiada w podstawowym zestawie dwa wentylatory SP120 z opcją instalacji dodatkowych czterech wentylatorów 120mm (łącznie 6) lub czterech 140mm. Technologia Corsair Direct Airflow Path opatentowana przez kalifornijskiego producenta zadba o odpowiedni przepływ powietrza wewnątrz obudowy, które w aktywny sposób skutecznie schłodzi wszystkie zainstalowane podzespoły. Fani chłodzenia wodnego mogą zastosować urządzenie wyposażone w ciecz o rozmiarze nawet do 360mm, jak np. Corsair H150i PRO.

Konstrukcja najnowszej obudowy Corsair jest bardzo intuicyjna i stworzona z myślą także o początkujących użytkownikach. Panele boczne zostały zamontowane na specjalnych, tylnych zawiasach. Pozwala to zdjąć szklane elementy 500D na czas montażu pozostałych części platformy. Specjalne szyny pomogą w instalacji wentylatorów na przodzie i górze konstrukcji. Ponadto, filtry przeciwkurzowe znajdujące się na froncie, w piwnicy oraz na dachu obudowy można szybko i łatwo wyczyścić, zachowując nienaganny wygląd obudowy.

Najnowszy Obsidian posiada wymiary 508mm x 233mm x 502mm i oferuje w środku dostatecznie dużo miejsca, aby zbudować swój wymarzony komputer. Dedykowane, łatwe w obsłudze szyny pozwolą w okamgnieniu zamontować do dwóch dysków HDD 3,5 cala oraz do trzech, 2,5-calowych dysków SSD. Dla osób, które cenią sobie ład i porządek wewnątrz obudowy, amerykański producent przygotował osłonę dla zasilacza i dedykowany kanał do zarządzania kablami umiejscowiony tuż za płytą główną. Sprzęt Corsair umożliwia pionowe zainstalowanie karty graficznej oraz zapewnia także jeden port USB 3.1 typu C, dwa USB 3.0 oraz wejście na słuchawki i mikrofon na przednim panelu. Corsair 500D pojawi się na polskim rynku do końca marca 2018 roku w cenie ok. 469 PLN.