Corsair przedstawia nowe chłodzenie wodne H60

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, zaprezentował nowy model chłodzenia wodnego typu All in One – H60. Całkowicie odświeżona wersja popularnego H60 została wyposażona w 120-milimetrowy wentylator oraz komplet mocowań do CPU. Te pozwolą dopasować nowy produkt Corsair do większości najnowszych procesorów dostępnych na rynku. Dodatkowo, inżynierowie spółki z Kalifornii zadbali o to, aby montaż chłodzenia H60 stał się jeszcze bardziej intuicyjny i przyjazny nawet dla początkujących użytkowników.

H60 swoim wyglądem dostosowuje się do projektów chłodzeń AiO zaprezentowanych przez Corsair podczas targów CES 2018 w Las Vegas – H115i PRO oraz H150i PRO. Nasadka na bloku wodnym posiada srebrne wykończenie oraz logotyp Corsair podświetlany przez LED-y w białym kolorze. Nowatorska i wyciszona bloko-pompka ze zoptymalizowanym wirnikiem zwiększającym przepływ cieczy efektywnie odprowadza ciepło z procesora na zewnątrz obudowy komputera.



H60 posiada 120-milimetrowy, wysoce wydajny i kompaktowy wentylator, który można zainstalować na dowolnych szynach montażowych o długości 120mm. Oznacza to, że posiadacz H60, niezależnie od preferencji, bez problemu umieści swoje nowe chłodzenie AiO w dowolnej obudowie Corsair. Obrotowe złączki, gumowe węże oraz czytelna instrukcja obsługi ułatwiają budowę lub aktualizację platformy użytkownika.

Wentylator PWM z serii SP, będący częścią zestawu, został dostosowany tak, aby zapewnić ciche działanie oraz obfity przepływ powietrza. Co więcej, łącząc się z wybranym sterownikiem w oprogramowaniu Corsair Link, istnieje możliwość precyzyjnego dostosowania prędkości PWM SP120 – od 600 do 1 700 obrotów na minutę. Pozwala to łatwo dostosować moc chłodzenia w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Po otworzeniu opakowania z H60 oczom użytkownika ukażą się uchwyty, które umożliwiają montaż nowego produktu Corsair w gniazdach procesorów AM4, LGA 1151 oraz LGA 2066. Sprawia to, że odświeżony model H60 jest kompatybilny z najnowszymi CPU od AMD i Intel. Ponadto, zestaw nie wymaga od użytkownika posiadania dodatkowych narzędzi do instalacji a sam proces montażu trwa zaledwie kilka minut. Corsair Hydro Series H60 zostało objęte kompleksową, 5-letnią gwarancją producenta. Cena na polskim rynku wyniesie około 299 PLN.