Corsair przedstawia nową klawiaturę mechaniczną

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, informuje o wprowadzeniu do sprzedaży nowej klawiatury dla fanów gamingu – K68 RGB. Odświeżona wersja Corsair K68 została wyposażona w mechaniczne przełączniki Cherry MX Red oferujące indywidualne, w pełni konfigurowalne podświetlenie LED RGB. Dodatkowo, każdy przełącznik posiada osobne zabezpieczenia, które chronią go przed pyłem oraz płynami na poziomie izolacji IP32. Nowy produkt kalifornijskiej firmy zapewnia także dedykowane przyciski multimedialne, odłączaną podkładkę pod nadgarstki oraz wsparcie oprogramowania Corsair Utility Engine.

K68 RGB, podobnie jak wszystkie klawiatury produkowane przez Corsair, korzysta wyłącznie z przełączników z pozłacanymi stykami tworzonymi przez firmę Cherry MX. Bliska współpraca amerykańskiego i niemieckiego producenta pozwala na stworzenie możliwie najlepszych rozwiązań dla graczy na rynku. Corsair K68 RGB wyposażono w przełączniki w wersji Red, które zapewniają płynny, linearny skok. Pełne NKRO oraz 100% anti-ghosting sprawiają, że wszystkie akcje wykonywane przez użytkownika będą bez przeszkód rejestrowane przez komputer podczas każdej rozgrywki. Cykl życia jednego przełącznika to do 50 milionów wciśnięć. Producent gwarantuje także identyczne działanie zarówno przy pierwszym, jak i np. milionowym ruchu klawisza.

Dzięki LED RGB wbudowanemu w każdy przełącznik, K68 RGB można oświetlić w dowolny sposób – od płynnego przełączania kolorów do dynamicznego efektu reaktywnego. Każdy nowy użytkownik sprzętu Corsair może wybrać jedno z fabrycznych ustawień podświetlenia, wgrać profil przygotowany przez innych graczy lub stworzyć swój własny, unikalny pokaz świateł za pomocą oprogramowania Corsair Utility Engine. CUE pozwala również na pełną synchronizację oświetlenia wszystkich peryferiów komputerowych Corsair, takich jak myszki, słuchawki, podkładki oraz stojaki na słuchawki. Dodatkowo, Corsair Utility Engine umożliwia zaprogramowanie dowolnego klawisza klawiatury, co ułatwia tworzenie albo podstawowych komend przydatnych podczas rozgrywki, albo maksymalnie złożonych, wielofunkcyjnych makr.

Corsair, chcąc dostarczyć graczom możliwie najlepszy i najbardziej innowacyjny sprzęt gamingowy, zdecydowało się wyposażyć K68 RGB w zabezpieczenia, które chronią klawiaturę przed płynami oraz pyłem na poziomie IP32. Każdy przełącznik Cherry MX został otoczony gumową osłoną, która zatrzymuje ciecze oraz blokuje kurz uniemożliwiając uszkodzenie sprzętu. Ponadto, bariera ta w żaden sposób nie wpływa na stopień jasności podświetlenia lub na wykorzystywane kolory.

Corsair K68 RGB została wyposażona w pełnowymiarową, odczepianą podpórkę pod nadgarstki, dedykowane przyciski multimedialne, w tym m.in. do blokowania trybu Windows oraz do regulacji poziomu głośności wykorzystywanych urządzeń audio. Sugerowana cena detaliczna to 599 PLN, klawiatura objęta jest dwuletnią gwarancją producenta.