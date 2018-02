Corsair prezentuje nową platformę dla graczy – Corsair ONE ELITE

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, zaprezentował nowy model kompaktowego desktopu dla graczy – Corsair ONE ELITE. Premierowa platforma stworzona przez kalifornijskiego producenta oferuje sześciordzeniowy procesor Intel 8 generacji i7-8700K o taktowaniu do 4,2GHz. CPU chłodzone jest unikalną, wodną konstrukcją, która dodatkowo pozwala zwiększyć osiągi komputera stworzonego z myślą o gamingu, streamingu oraz pracy biurowej wymagającej maksymalnie wydajnego peceta.

Corsair ONE ELITE, dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii firmy Intel, jest jedną z najmocniejszych platform dostępnych obecnie na rynku. Pomimo wprowadzenia zmian w konstrukcji, obudowa ONE ELITE wciąż posiada zaledwie 12L objętości. W jej wnętrzu znajduje się 32GB pamięci RAM Corsair VENGEANCE LPX DDR4 2666MHz oraz karta graficzna Nvidia GeFORCE GTX 1080Ti z autorskim chłodzeniem wodnym, który umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości 4K. Uzupełnieniem listy podzespołów jest rewelacyjnie szybki dysk 480GB M2 NVMe SSD, dysk twardy o pojemności 2GB, nadzwyczaj wydajny zasilacz Corsair SF500 oraz magnetycznie lewitujący wentylator z serii Corsair ML140. ONE ELITE w stanie spoczynku wytwarza dźwięk na poziomie niższym niż 20dBa.



Wraz z Corsair ONE ELITE, na rynku pojawiła się specjalna edycja bezprzewodowej klawiatury mechanicznej K63. Najnowszy mechanik od Corsair charakteryzuje się kolorem podświetlenia identycznym do LED-ów zastosowanych w obudowie ONE ELITE – barwa błękitnego lodu. Dodatkowo, K63 Wireless Special Edition oferuje mechaniczne przełączniki Cherry MX, bezprzewodową łączność przy wykorzystaniu autorskiej technologii 1ms 2.4GHz lub Bluetooth oraz konstrukcję pozbawioną klawiatury numerycznej (TKL).



Wraz z premierą Corsair ELITE PRO, w sklepie kalifornijskiego producenta pojawiła się możliwość zakupu modelu ONE PRO PLUS. Podstawową różnicą występującą pomiędzy ONE PRO PLUS a ELITE PRO jest zastosowanie 16GB pamięci RAM 2400MHz (PRO PLUS) zamiast DDR4 32GB 2666MHz (ELITE PRO). Producent nie poinformował, kiedy nowe produkty pojawią się w sprzedaży na polskim rynku.