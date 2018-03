Corsair iCUE – premiera kompleksowego oprogramowania dla graczy i fanów PC

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, zaprezentował nowe oprogramowanie do zarządzania wszystkimi podzespołami i peryferiami komputerowymi kalifornijskiej firmy – iCUE. Premierowa aplikacja popularnej spółki z USA ma za zadanie połączyć możliwości obecnych programów Corsair – Corsair Utility Engine i Corsair LINK – i dostarczyć w przyszłości jeden, intuicyjny interfejs. iCUE będzie zarządzać jednocześnie wszystkimi produktami producenta z Kalifornii: myszkami, klawiaturami, podkładkami, wentylatorami, pamięciami RAM, zasilaczami, chłodzeniem wodnym i innymi akcesoriami.

Użytkownicy iCUE mogą w dowolnym momencie zsynchronizować podświetlenie LED RGB wszystkich kompatybilnych produktów Corsair za pomocą jednego kliknięcia. W nowym oprogramowaniu kalifornijskiej spółki zastosowano intuicyjną tablicę wyświetlającą podstawowe informacje o systemie. Umożliwia to bieżące monitorowanie wydajności komputera i kontrolowanie temperatury podzespołów dzięki opcjom regulacji prędkości wentylatorów czy pompy chłodzenia wodnego.

iCUE, dzięki wykorzystaniu doświadczenia inżynierów od lat przodujących w branży sterowania podświetleniem RGB, sprawia, że finezyjne oświetlenie komputera jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. W kilka kliknięć można zastosować jedne z dziesiątek dostępnych opcji podświetlenia lub stworzyć własne, wielowarstwowe i fascynujące efekty świetlne. Dzięki nowemu oprogramowaniu Corsair, dynamiczne fale, zmarszczki czy tęcze przenoszą się już nie tylko po klawiaturze, myszce i podkładce, ale po wszystkich podzespołach amerykańskiego producenta.

iCUE oferuje znacznie więcej, niż tylko personalizację podświetlenia czy monitorowanie systemu użytkownika. Dzięki partnerstwu Corsair i firmy Ubisoft, wiodącego wydawcy I producenta gier, w gorącym i premierowym tytule Far Cry 5 pojawi się ponad 30 automatycznych, specjalnie zaprogramowanych doznań świetlnych. Każdy efekt został opracowany w celu osiągnięcia głębokiej integracji ze środowiskiem występującym w grze, aby jeszcze mocniej zanurzyć użytkownika w świecie Hope County. iCUE sprawi, że podczas rozgrywki, niezależnie czy gracz odkrywa coś nowego, walczy o swoje życie, czy po prostu obserwuje otoczenie, podświetlenie sprzętu Corsair będzie dynamicznie odzwierciedlać działania w grze.

Nowe oprogramowanie Corsair gwarantuje graczom niesamowite opcje personalizacji sterowania z możliwością zaprogramowania nawet najbardziej zaawansowanych makr czy skrótów klawiszowych. Dzięki iCUE, każdy przycisk lub klawisz znajdujący się w sprzęcie Corsair można dowolnie dostosować, zapewniając zawodnikom przewagę nad przeciwnikiem podczas potyczek na internetowych arenach zmagań. Przypisanie złożonej kombinacji zaklęć do jednego z klawiszy lub dodanie do niego wielofunkcyjnego skrótu do edycji obrazu będzie od teraz jeszcze łatwiejsze. Ponadto, wszystkie utworzone profile można zapisać i odtworzyć bez konieczności posiadania zarejestrowanego konta lub logowania się przy użyciu Internetu.

Oprogramowanie iCUE po raz pierwszy w historii Corsair połączy ze sobą możliwości wielu programów w osobnej aplikacji. Jeden interfejs, dostępny z poziomu pulpitu, pozwoli: sterować podświetleniem RGB, personalizować peryferia, monitorować wydajność systemu, obserwować temperaturę podzespołów, szybkość pamięci czy obciążenie systemu. Użytkownicy sprzętu kalifornijskiej spółki mogą łatwo powiązać profile oświetlania i prędkości wentylatora nie tylko z temperaturami oraz obciążeniem systemu, ale również z konkretnymi programami. iCUE umożliwia zaprogramowanie mocy chłodzenia reagującego na aktualny poziom obciążenia systemu, ustawienie trybu pompki na cichy podczas oglądania filmów lub zaprojektować oświetlenia tak, aby zmieniało swój kolor (np. niebieski, żółty i czerwony) w zależności od ilości ciepła wydalanego przez podzespoły.

Corsair iCUE jest już dostępne do pobrania ze strony producenta w ramach Early Access. Oprogramowanie ma być nieustanne rozwijane i ulepszane, aby w pełni spełnić oczekiwania użytkowników sprzętu Corsair. Efekty świetlne przygotowane na premierę gry Far Cry 5 będą dostępne tuż po zainstalowaniu aplikacji. Dodatkowo, Corsair przygotowało dla swoich fanów specjalną promocję. Przy zakupie sprzętu producenta za 150$, w tym przynajmniej jednego produktu z LED RGB, gracze otrzymają darmową, cyfrową kopię premierowego hitu od Ubisoft.