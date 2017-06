Core i9-7900X podkręcony do 5,7 GHz

Intel oficjalnie zapowiedział swoje procesory Core-X. Na nie będą składały się modele Skylake-X i Kaby Lake-X. Zwolennicy mocnego podkręcania już teraz mogą myśleć o pobijaniu rekordów. Są też osoby, które już miały okazję zapoznać siębliżej z nowymi układami. Użytkownik Elmor tym samym uzyskał nowy rekord świata.



Użytkownik ten sprawdził jak podkręca się tytułowy układ. Okazuje się, że oferuje on taktowanie bazowe 3,3 GHz, które może być podniesione w trybie Turbo Boost 2.0 do 4,3 GHz, a w trybie Turbo Boost Max 3.0 do 4,5 GHz. Dzięki użyciu ciekłego azotu Elmor uzyskał na tym 10-rdzeniowym procesorze wynik 5,7 GHz. To pozwoliło mu pobić rekord w benchmarku Cinebench R15 (3181 punktów) oraz Cinebench R11.5 (34,79 punktów). Platforma testowa składa się z płyty głównej ASUS Rampage V1 Apex X299, pamięci G.SKILL Trident Z DDR4 i karty graficznej ASUS GeForce GTX 1080 Ti Strix Gaming.



Wcześniej ten sam człowiek podkręcił Ryzena 7 1800X do 5,8 GHz. Intel Core i9-7900X będzie kosztował 999 dolarów. Ma oferować 20 wątków, 13,75 MB pamięci podręcnej trzeciego poziomu i wsparcie pamięci czterokanałowych DDR4. Jego TDP będzie na poziomie 140 W.