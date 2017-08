Core i7-8700K szybszy o 11% niż i7-7700K?

Do oficjalnej premiery Coffee Lake już coraz mniej czasu, jednak nie milkną pogłoski na temat nadchodzących jednostek. Przypomnę, iż nastąpi to 21 sierpnia, wydarzenie to zbiega się przy okazji z zaćmieniem słońca w Stanach Zjednoczonych, co ma zwiastować spory sukces ósmej generacji Core. Zwłaszcza, że po internecie krąży coraz więcej obrazków odnośnie ich wydajności.

Tym razem z Chin docierają kolejne plotki na temat wydajności Coffee Lake. Według zagranicznego źródła, Core i7-8700K ma być wydajniejszy od swojego poprzednika w zadaniach wymagających jednego wątku (single thread) o 11 %, natomiast w wielowątkowości już o 51 %. Warto jednak przypomnieć, że Core i7-8700K względem i7-7700K dysponuje sześcioma rdzeniami i dwunastoma wątkami, gdzie ten drugi oferuje odpowiednio 4C/8T.

Wzrost wydajności odnotujemy nie tylko w przypadku najmocniejszej jednostki. Core i5-8600K od Core i5-7600K ma być szybszy o 19% w single thread i 55 % w multithreadingu. Tutaj raczej też nie powinniśmy być nadto zdziwieni, ponieważ najnowszy Core i5 zaoferuje sześć rdzeni oraz sześć wątków, czyli o dwa więcej.

Przy okazji, warto sobie powiększyć obrazek (niestety nie dysponujemy lepszą jakością, Ctrl + np. kółko od myszy) i rzucić okiem na procesory Core i3. Widocznie potwierdza się to, o czym już wcześniej pisałem TU i TU. Najnowsze i-trójki wyposażone zostaną w cztery rdzenie i cztery wątki. Właśnie wśród tych jednostek prawdopodobnie zanotujemy najwyższy wzrost wydajności – w operacjach wymagających multithreadingu Core i3-8350K ma być szybszy od swojego poprzednika aż o 65 %.

Jak będzie, się okaże - do prezentacji coraz bliżej, więc i coraz to ciekawsze informacje będą "wypływać" - warto jednak ich nie brać jako pewnik. Podobno w każdej plotce jest ziarenko prawdy, Core i3 temu dowodzi, ale czy w tym przypadku plotka okaże się całkowitą prawdą? :)