Cooltek NC-Series - nowe obudowy

Firma Cooltek poszerzy swoją ofertę obudów komputerowych o nowe modele, które będą sprzedawane w opcji z aluminiowym panelem bocznym i oknem, które pozwoli na oglądanie podzespołów.



Model NC-01 ma wspierać płyty główne ATX, M-ATX, Mini-ITX. W środku przygotowano miejsce na dwa dyski 3,5 cala, trzy nośniki 2,5 cala i jeden napęd 5,25 cala. Mamy miejsce na dwa wentylatory na górze, dwa na froncie (120 mm) oraz jeden taki sam z tyłu. Karta graficzna może mieć długość do 415 mm. Wymiary NC-01 to 458 x 205 x 453 mm przy wadze 6 kilogramów. Na panelu I/O znajdziemy: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, kontroler obrotów wentylatorów, 2 x mini jack (HD Audio). Cena obudowy to około 215 złotych.





Cooltek NC-02 ma mieć wymiary 475 x 205 x 456 mm i wagę 6,1 kilograma. W środku tej obudowy zamontujemy płytę główną ATX, M-ATX, Mini-ITX, dwa dyski 3,5 cala, trzy nośniki SSD 2,5 cala i dwa napędy optyczne. Karta graficzna może mieć długość do 415 mm, a chłodzenie na procesorze wysokość do 163 mm. Nie zabrakło miejsca na wentylatory: 2x 120 mm na góze, 2x 120 mm z przodu i 1x 120 mm z tyłu. Model ten także wyceniony jest na 215 złotych.