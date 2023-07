Cooler Master zapowiada udział na konwencji TwitchCon 2023

Firma Cooler Master ogłosiła swój udział na konwencji TwitchCon 2023. Producent zamierza zaprezentować przełomowe rozwiązania i tym samym zdefiniować nową erę życia nasyconą technologią.

Nadchodzący TwitchCon stanowi świetną okazję do zademonstrowania innowacji i zaangażowania w pokolenie cyfrowe. „Jestem podekscytowany naszą obecnością na TwitchCon 2023” — powiedział Jimmy Sha, dyrektor generalny Cooler Master. „Nie tylko ewoluujemy wraz z branżą – jesteśmy pionierami w jej przyszłości. Cooler Master podejmuje wyzwanie przedefiniowania technologicznego stylu życia i nie możemy się doczekać, aby zaprezentować nasze najnowsze odkrycia na TwitchConie”.

Konwencja odbędzie się po raz pierwszy we Francji w Paris Expo Porte de Versailles w dniach 7-9 lipca bieżącego roku. Uczestnicy mogą spodziewać się immersyjnych wrażeń za sprawą specjalnej, wielofunkcyjnej platformy Masteride od Master XP, która pozwoli zapoznać się z najnowszymi produktami i systemami zaprojektowanymi z myślą o bezproblemowej integracji z codziennym życiem.

Rozwiązania technologiczne Cooler Master w zakresie stylu życia obejmują zarówno wyrafinowane rozwiązania chłodzące dla wydajnych komputerów gamingowych, jak i urządzenia peryferyjne oferujące niezrównaną wydajność. Uznając znaczenie Twitcha jako czegoś więcej niż tylko platformy do przesyłania strumieniowego, Cooler Master ma na celu dostarczenie wielu wrażeń użytkownikom na Twitchu i poza nim.



Platforma Masteride firmy MasterXP, która zostanie w pełni przeznaczona dla gości, będzie składała się z 10 stanowisk do gier i dwóch stanowisk do transmisji na żywo. Zestawy mają obejmować klawiatury CK721 65%, myszy MM712, podkładki MP511, zestawy słuchawkowe MH670, monitory GM27-FQS ARGB 27 cali 165 Hz, zakrzywione monitory GM27-CFX 27 cali 240 Hz, fotele gamingowe Calibre R2C, biurka gamingowe GD160 ARGB i GD120 ARGB oraz obudowy NR200P i H500M Mesh.

Prezentacja Cooler Master ma zawierać także zapowiedź współpracy z Pearl Abyss przy najnowszym dodatku Black Desert Online - Land of the Morning Light. To rozszerzenie poprowadzi graczy w niebezpieczną podróż przez mityczną Krainę Porannego Światła. Po drodze zostaną uwikłani w kryzys ogarniający kontynent, fałszywie oskarżeni o wykroczenia i zmuszeni do udowodnienia swojej niewinności. Po pokonaniu potężnych wrogów gracze mają odkryć prawdziwe zło czające się w cieniu.

Na TwitchConie pojawią się najlepsi europejscy streamerzy, którzy podzielą się swoimi wrażeniami na żywo. Spodziewana jest obecność takich gwiazd, jak: DearGia, Blink46, Nessiruu, Eralia, Marignetic, Nayru, Poppielala i Sejecem. Ich udział ma przyczynić się do jeszcze bogatszego doświadczenia oferowanego przez markę Cooler Master, dając uczestnikom wgląd w gry oraz profesjonalne transmisje.