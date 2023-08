Cooler Master zapowiada swój udział w targach Gamescom 2023

Cooler Master, wiodący producent komponentów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i innych rozwiązań technologicznych ogłosił udział w targach Gamescom 2023. Firma jest gotowa do wprowadzenia swoich pionierskich rozwiązań dostosowanych do potrzeb dzisiejszych graczy i twórców treści.

Cooler Master ma długą historię w projektowaniu wysokowydajnych komponentów PC i gamingowych urządzeń peryferyjnych. Producent chce zaznaczyć swoją obecność w dynamicznym i stale ewoluującym świecie gier i streamingu, a zbliżające się targi Gamescom stanowią ekscytującą okazję do zaprezentowania zaangażowania firmy w innowacje i nawiązania kontaktów z pokoleniem cyfrowym.

“Jestem bardzo podekscytowany, że Cooler Master pojawi się na targach Gamescom 2023” — powiedział Jimmy Sha, dyrektor generalny Cooler Master. “Jesteśmy ciągle zaangażowani w ulepszanie cyfrowych doświadczeń dzisiejszych graczy i twórców treści. Nie tylko dotrzymujemy kroku branży, ale jesteśmy na czele kształtowania jej przyszłości. Cooler Master całym sercem podejmuje wyzwanie, jakim jest ponowne zdefiniowanie technologicznego stylu życia i nie możemy się doczekać zaprezentowania naszych najnowszych, przełomowych innowacji na targach Gamescom”.

Gamescom odbędzie się w Kolonii w Niemczech w dniach 21-26 sierpnia. Uczestnicy mogą spodziewać się wyjątkowych wrażeń oferowanych przez ekskluzywny MasterRide (hala nr 7), gdzie będą mogli osobiście zapoznać się z najnowszymi produktami i zaawansowanymi systemami zaprojektowanymi z myślą o integracji z codziennym życiem. Atrakcje zapewniane przez Cooler Master dostępne będą od 12:00 do 20:00 dnia 25 sierpnia. Można liczyć także na konkurs z nagrodami w loterii organizowanej wraz z firmą AMD, która została tegorocznym partnerem producenta.

Rozwiązania technologiczne Cooler Master w zakresie stylu życia obejmują zarówno zaawansowane rozwiązania chłodzące dla wydajnych systemów do gier, jak i urządzenia peryferyjne o niezrównanej wydajności. Celem jest ponowne zdefiniowanie technologicznego stylu życia i zapewnienie rozwiązań dla pokolenia, dla którego gry, tworzenie treści i uczestnictwo w społeczności są ich nieodzownym elementem.

Główną atrakcją wystawy Cooler Master będzie rzecz jasna wspomniany MasterRide ze stanowiskami do gier i streamingu na żywo. Na osobnym stoisku producenta będzie można zobaczyć najnowocześniejsze urządzenia peryferyjne do gier, niestandardowe wyświetlacze komputerów PC, turnieje gier wideo oraz ostatnie rezultaty współpracy z firmą D-BOX (stoisko B-040g i C041g w hali 3.2). Udział w 30-minutowym spotkaniu z D-BOX można już dziś zarezerwować pod tym linkiem.



Oprócz prezentacji produktów Cooler Master odwiedzający będą mieli również okazję do interakcji z influencerami iBlali, Shorty i Hasim, a także do zagrania w turnieju Fall Guys lub wzięcia udziału symulacji wyścigów w Cooler Master Dyn X. Nie zabraknie też okazji do zrelaksowania się przy drinku w osobnej strefie relaksu.



Jak wynika z zapowiedzi producenta, w tym roku Cooler Master ma podbić branżę gier dzięki rewolucyjnemu haptycznemu fotelowi gamingowemu Motion 1. To pierwszy tego typu produkt od tego producenta, który został wyposażony w technologię D-BOX Motion. Motion 1 ma wyznaczać nowy standard rozgrywki i na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzie doświadczają gier.