Cooler Master przedstawia nowe słuchawki dokanałowe

Muzyka, audiobooki, podcasty - treści, do których mamy dostęp dzięki stale podłączonym do sieci smartfonom są niemal nieograniczone. Trzeba tylko wybrać odpowiednie słuchawki.

Słuchawki dokanałowe są wybierane najczęściej przez osoby, dla których najbardziej liczy się mobilność i wygoda. Nic dziwnego. Taka konstrukcja oznacza niewielkie gabaryty i dobrą separację od dźwięków otoczenia. Jak przyznaje producent, nowy model MH703 powinien zainteresować nie tylko miłośników muzyki, ale też posiadaczy konsoli Nintendo Switch. Cooler Master MH703 wykorzystują bowiem popularne gniazdo mini-jack 3,5 mm, obecne w konsoli przenośnej japońskiej firmy.

Wysokiej jakości dźwięk w tych niewielkich słuchawkach ma być generowany za pomocą 10-milimetrowych przetworników neodymowych, osadzonych w metalowych obudowach. W zestawie znajdują się trzy komplety silikonowych nakładek, pozwalających na dopasowanie słuchawek do każdego słuchacza. Na ich przewodzie znalazł się mikrofon, przydatny podczas rozmów telefonicznych oraz kontroler pozwalający na obsługę odtwarzania. Kolejnymi kliknięciami niewielkiego przycisku możemy wymusić pauzę, powrót do odtwarzania lub nakazać przejście do następnej lub poprzedniej ścieżki.

Produkt wyceniono na 149 zł.

Dane techniczne:

• Średnica przetworników: 10 mm

• Impedancja: 16 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

• Czułość: 100 dB +/- 3 dB

• Długość kabla: 1,3 m (adapter rozdzielający na dwie osobne wtyczki audio 0,3 m)

• Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

• Czułość mikrofonu: -42 dB +/-4 dB

• Odstęp sygnału od szumu: 58 dB lub więcej