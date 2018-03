Cooler Master prezentuje obudowy z przesuwanym panelem I/O

W ostatnich dniach Cooler Master zapowiedział kilka nowych produktów. Wśród nich wyróżniającą się pozycją są MasterBox Q300L i Q300P – obudowy pozwalające chociażby na… zmianę położenia I/O.

Wspomniany panel I/O można zamontować w obu obudowach w jednej z sześciu różnych lokacji, m.in. z przodu, na górze lub dole, a nawet na jednym z boków obudowy. Zabieg ten ma ułatwić użytkownikowi ulokowanie PC-ta w miejscu, które będzie mu najbardziej pasować, nie martwiąc się przy tym o dostęp chociażby do portów USB. Co ciekawe, Q300L i Q300P można ustawić zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Mimo, iż obie obudowy zostały stworzone z myślą o montażu płyty głównej mATX, to nadal oferują one wsparcie dla standardowych zasilaczy kompatybilnych z ATX. Co więcej, za płytą główną znajduje się wolna przestrzeń, przez którą można poprowadzić przewody do zasilacza. Jest to o tyle ważne, iż zarówno Q300L jak i Q300P posiadają przezroczysty panel boczny, a widok nieuporządkowanych kabli mógłby psuć widok wnętrza obudowy.

Filtry przeciwkurzowe w modelu Q300L pokryte są specjalnymi wzorami mającymi podkreślić nowoczesny design obudowy. Dzięki mocowaniu na magnes można je szybko zdjęć i ulokować na przodzie bądź na górze obudowy.

Wyróżnikami Q300P są z kolei uchwyty ułatwiające przenoszenie obudowy, czy fabrycznie zainstalowane wentylatory 120 mm RGB LED. W zestawie znajduje się kontroler, za pomocą którego użytkownik może sterować efektami świetlnymi.

Zarówno Q300L jak i Q300P będą dostępne w Polsce w kwietniu. Ich ceny mają wynosić ok. 166 zł i 290 zł.