Cooler Master prezentuje nowy zestaw dla graczy

Znalezienie dobrej myszy i klawiatury może nastręczać problemów, dlatego Cooler Master postanowił zaoszczędzić graczom czasu, jaki poświęciliby na wybór obu tych urządzeń, i właśnie wypuścił nowy zestaw MasterSet MS120.

Klawiaturę w MS120 wyposażono w przełączniki hybrydowe, które z jednej strony są ciche i potrzebują niewielkiej siły do aktywacji, a z drugiej mają zapewnić uczucie jak przy korzystaniu z klawiatury mechanicznej. Urządzenie posiada też anti-ghosting na 26 przycisków. Ilość ta ma w zupełności wystarczyć do wyprowadzenia każdej przydatnej kombinacji klawiszy.

Cooler Master zadbał o wygląd klawiatury, stawiając na minimalistyczny, estetyczny design. Do tego dochodzi podświetlenie RGB na każdy przycisk osobno, co pozwala na stworzenie naprawdę wymyślnych kompozycji kolorystycznych.

Nie mniej ważnym elementem zestawu jest myszka, którą wyposażono w przełączniki Omron o żywotności do 10 mln kliknięć. Do tego dochodzi sensor optyczny Avago, dzięki któremu gryzoń powinien sprawdzić się w każdej, nawet najbardziej dynamicznej i wymagającej precyzji grze. Co więcej, gracz będzie mógł ustawić czułość myszy na jeden z czterech poziomów, od 500 do 3500 DPI.

Ze zestaw przyjdzie nam zapłacić ok 349 zł.





Cechy produktu:

Mysz:

- Złącze: USB 2.0

- DPI: 4 poziomy (500, 750, 1500, 3500)

- Podświetlenie RGB

- Sensor: optyczny Avago

- Wymiary: 118 x 78.5 x 39.5 mm

Klawiatura:

- Mechanizm: mem-chanical

- Podświetlenie RGB

- Materiał: plastik

- Polling Rate: 125 Hz

- Złącze: USB 1.1

- Wymiary: 441 x 132.5 x 38 mm