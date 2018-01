Cooler Master prezentuje MasterPulse White Edition

CoolerMaster, znany głównie z systemów chłodzenia i obudów, tworzy także ciekawe akcesoria dla graczy. Chociaż ten segment rynku często kojarzymy z urządzeniami pełnymi LED’ów, w czarno-czerwonej lub neonowo-zielonej kolorystyce, to bywają wyjątki, o których można śmiało powiedzieć - eleganckie. Takimi są z pewnością słuchawki MasterPulse White Edition.

Na pierwszy rzut oka, właśnie przez nietypową stylistykę, wiele osób nie zaliczy tych słuchawek do grona urządzeń skierowanych do graczy. Nic dziwnego. Właściwie całość, z drobnymi wyjątkami jest biała lub jasnoszara. Wśród stylistycznie zbliżonych do siebie gamingowych headsetów MasterPulse White Edition wyróżnia się od razu.

Nie tylko stylistyka

Wygląd to jednak nie wszystko. Słuchawki dla graczy to kategoria sprzętu, który musi spełnić bardzo konkretne wymagania, a MasterPulse White Edition nie są tu wyjątkiem. Według producenta jego produkt zdecydowanie ma wszystko czego potrzeba. Jakość dźwięku, wytrzymałość oraz lekką, wygodną konstrukcję.

Dźwięk dla wymagających

Cooler Master deklaruje, że oprócz ciekawego designu MasterPulse White Edition oferują bardzo dobre brzmienie. Jest to spowodowane nie tylko dobrze separującymi nausznikami czy dość dużym, 44 milimetrowym przetwornikiem, ale też rozwiązaniu o nazwie Bass FX. Co to takiego? Zdejmując boczne panele słuchawek zmieniamy ich brzmienie - niskie tony są wówczas zdecydowanie bardziej słyszalne. Kiedy panele są na swoim miejscu dźwięk jest bardziej zrównoważony.

Nie tylko słuchawki

Każdy headset dla gracza to tak naprawdę dwa urządzenia. Bo poza słuchawkami są to także mikrofony. Na płaskim kablu znajdziemy też stosowny mikrofon. Możemy z niego skorzystać nie tylko wraz z komputerem, ale także w połączeniu ze smartfonem czy odtwarzaczem audio.

Wygodna użytkowania

W MasterPulse White Edition wyściełany miękkim materiałem pałąk, ma dopasowywać się do wielkości i kształtu głowy gracza. Podobnie wykończono nauszniki. Dzięki temu grając nawet długie godziny nie powinniśmy odczuwać dyskomfortu i wrażenia, że coś uciska nam głowę.

Słuchawki MasterPulse White Edition kosztują około 250 zł.

Dane techniczne:

• Średnica głośników: 44 mm

• Impedancja: 50 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 2000 Hz

• Czułość: 118 dB +/- 3 dB (Bass FX) / 109 dB +/- 3 dB

• Długość kabla: 1,2 m (adapter audio 0,3 m)

• Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

• Czułość mikrofonu: -34 dB +/-3 dB