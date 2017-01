Cooler Master: nowa obudowa z serii MasterCase

Cooler Master sukcesywnie rozwija serię swoich sztandarowych obudów MasterCase – tym razem producent ogłosił właśnie premierę case’a typu Mid Tower, MasterCase Pro 6.

W przypadku MasterCase Pro 6 wyróżnikiem w stosunku do poprzednich produktów jest dodatkowe wspomaganie chłodzenia. Panel przedni i górny obudowy łączy się z podstawą przy pomocy magnetycznych zapięć. W ten sposób pokrywy można odsunąć nieznacznie, ujawniając wywietrzniki rozlokowane na krawędziach obudowy.

Jeszcze lepsze chłodzenie

Pozostając przy kwestii chłodzenia: do MasterCase Pro 6 może wejść do sześciu wentylatorów, z czego trzy są już w zestawie. Dodatkowo we wnętrzu obudowy znajduje się też miejsce na chłodzenie wodne.

Te męczące kable

Wracając na chwilę do paneli: te w większości przypadków można w łatwy sposób zdjąć. Dotyczy to paneli: tylnego, górnego, bocznych i przedniego. Jeden z paneli bocznych posiada też szklane okienko, zaś tylni umożliwia schowanie w nim okablowania.

Bądź dekoratorem wnętrz!

Jak wszystkie obudowy z serii, tak i MasterCase Pro 6 zaprojektowano w oparciu o system modularny FreeForm. Dzięki temu wnętrze case’a można dowolnie aranżować, tak by użytkownik mógł korzystać z wszelkich możliwych podzespołów, niezależnie od ich wielkości.

Obudowa MasterCase Pro 6 kosztuje około 720 zł.

Zobacz wideo jak prezentuje się nowa obudowa.

Dane techniczne:

- Materiały: stal, plastik

- Kompatybilność: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

- Maksymalna długość kart graficznych: 412 mm (bez klatki 3.5” HDD), 296 mm (z klatką 3.5” HDD)

- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 190 mm

- Maksymalna wysokość zasilacza: 200 mm

- Zatoki na magazyny danych: 2 x 5.25”, 5 x 3.5/2.5”, 2 x SSD

- Wentylatory w zestawie: 2 x 140 mm z przodu i 1 x 140 mm Blue/Red LED z tyłu

- Miejsce na dodatkowe wentylatory: 3 x 120/140 mm z przodu, 1 x 120/140 mm z tyłu i 2 x 120/140 mm u góry

- Wsparcie dla chłodzenia wodnego: radiator 240/280 mm z przodu, 120/140 mm z tyłu, 240/280 mm u góry (przy maksymalnej długości radiatora 297 mm)

- Panel I/O: 2 x USB 3.0, wejście i wyjście audio

- Filtry przeciwkurzowe: przód, dół

- Wymiary: 544x 235 x 548 mm