Cooler Master: nowa obudowa MasterBox E500

Cooler Master wprowadza obudowę MasterBox E500, skierowaną do wymagających użytkowników. Stonowany, nowoczesny design obudowy ma iść w parze z wysoką jakością wykonania.

Przedni panel Cooler Master MasterBox E500 można przesuwać w górę i w dół. Pozwala to na schowanie napędu optycznego i przednich gniazd lub ich odsłonięcie. Zgromadzone na przedzie porty obejmują gniazda audio, a także dwa porty USB 3.0.

Wewnątrz MasterBox E500 jest dostatecznie dużo miejsca, by zamontować nawet bardzo wydajne podzespoły i ich potężne układy chłodzenia. Obudowa jest kompatybilna z chłodzeniem wodnym o długości radiatora do 360 mm na przedzie oraz do 240 mm na górnym panelu. MasterBox E500 posiada też trzy filtry przeciwkurzowe: po jednym na górnym, dolnym i przednim panelu.

Jak przystało na obudowę Cooler Master, w modelu E500 nie zapomniano o bogatych możliwościach rozbudowy systemu chłodzenia. W zestawie znajduje się jeden, 120-milimetrowy wentylator, zamontowany na tylnym panelu. Innych wentylatorów tej samej wielkości E500 pomieści jeszcze pięć, lub cztery większe, 140-milimetrowe.

Jak informuje producent cena urządzenia zostanie podana wraz z premierą produktu w Polsce.

Dane techniczne:

• Standard Midi Tower

• Standard płyty głównej: ATX / mATX /mini-ITX

• Liczba slotów z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 2

• Liczba zatok na dyski 2,5”: 4 (+2 jeśli nie są zajęte zatoki 3,5”)

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 1

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm

- góra - 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm

- tył - 1 x 120 mm