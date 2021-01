Cooler Master MM720 - mysz dla wymiataczy wchodzi do sprzedaży

Cooler Master MM720 to mysz dla wymagających graczy. Lekka, odporna na wodę konstrukcja pozwala na personalizację i ma oferować znakomite osiągi.

Cooler Master MM720 to ultralekka mysz dla graczy. Ma ona charakterystyczną, ażurową konstrukcję, przez którą można podziwiać podświetlenie LED. To ostatnie można dostosować wedle upodobań lub wykorzystać jako wskaźnik aktualnej czułości sensora. W tytułowym modelu jest to PixArt PMW3389 o rozdzielczości 16000 DPI. Towarzyszą mu optyczne przełączniki, które mają zapewnić nie tylko wysoką trwałość (do 70 milionów kliknięć), lecz także niemal zerowy czas odbicia (debounce time).



Mysz dla graczy Cooler Master MM720 posiada także nowy, opracowany przez producenta przewód. Dzięki zastosowaniu autorskiej kompozycji włókien, ma on być ultralekki, elastyczny i wytrzymały. Gryzoń zoptymalizowany pod chwyty claw i palm grip ma płynnie sunąć po każdej nawierzchni dzięki teflonowym stopkom. Wisienką na torcie jest odporność na kurz i wodę, poświadczona certyfikatem IP58. Myszkę można zatem przemyć pod bieżącą wodą, by pozbyć się drobin kurzu z zakamarków.

Cooler Master MM720 pojawi się w sklepach jeszcze w tym miesiącu. Będzie ona dostępna w dwóch kolorach - białym i czarnym. Przygotowano również dwie wersje wykończenia - matową i błyszczącą. Niezależnie od wybranego wariantu, cena powinna oscylować w okolicach 220 zł.

Dane techniczne:

• Typ myszy: przewodowa

• Typ chwytu: claw, palm

• Sensor: PixArt PWM 3389

• Rozdzielczość: do 16000 DPI

o dostępne poziomy czułości: 400, 800, 1200(domyślny), 1600, 3200, 6400, 16000 DPI

• Szybkość śledzenia: 400 IPS

• Przyspieszenie: do 50 G

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Lift-Off Distance: < 2 mm

• Wbudowana pamięć: 512 kB

• Procesor: ARM Cortex M0+

• Liczba przycisków: 6

• Przełączniki i żywotność przycisków: optyczne, do 70 milionów kliknięć

• Podświetlenie: dwustrefowe RGB LED (16,7 mln kolorów)

• Materiał: plastik ABS

• Dostępne kolory i wersje wykończeniowe: czarny (matowy lub błyszczący), biały (matowy lub błyszczący)

• Przewód: 1,8 m USB

• Wymiary: 105,4 x 76,5 x 37,4 mm

• Waga: <50 g (bez przewodu)

• Gwarancja: 2 lata