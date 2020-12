Cooler Master MM720 – do 70 mln kliknięć i mycie pod bieżącą wodą

Cooler Master MM720 to mysz gamingowa, która ma zachwycać precyzją, lekkością, możliwościami i trwałością. W parze z topową specyfikacją idzie praktyczny design, który pozwala nie tylko na personalizację, ale i na… mycie pod wodą.

Cooler Master MM720 to mysz dla graczy, którzy szukają lekkości i precyzji. Charakterystyczna, perforowana konstrukcja waży niespełna 50 gramów, a jej wnętrze skrywa sensor PixArt PMW3389 o rozdzielczości 16000 DPI. Z kolei klasyczne przełączniki zastąpiono optycznymi. Nie dość, że mają one zapewnić niemal zerowy czas odbicia (tzw. debounce time) i być nawet trzykrotnie szybsze od tradycyjnych, to ich trwałość jest szacowana na 70 milionów kliknięć.



Mysz Cooler Master MM720 ma także nowy, stworzony przez firmę przewód. Ma on być ultralekki i wytrzymały dzięki zastosowaniu autorskiej kompozycji włókien. Największą nowością jest jednak certyfikat IP58. Świadczy on o wysokiej odporności na kurz i wodę. Choć producent zaleca zwykłe dbanie o gryzonia, nic nie stoi na przeszkodzie, by umyć go pod bieżącą wodą. Największa bolączka lekkich, perforowanych myszy została właśnie wyeliminowana.

Podobnie jak inne modele producenta, Cooler Master MM720 także posiada podświetlenie LED. Można je wykorzystać do lepszego wyrażenia siebie lub jako praktyczny wskaźnik aktualnie wybranej czułości sensora. Kształt gryzonia zoptymalizowano pod chwyty typu claw i palm grip. Wskaźnik posiada teflonowe stopki, które mają zapewnić optymalny ślizg na każdej powierzchni.

Mysz Cooler Master MM720 dopiero wchodzi na polski rynek. Jej cena ma wynosić około 220 zł. Dostępne będą wersje w kolorach białym i czarnym oraz z wykończeniem matowym i błyszczącym.