Cooler Master MH600 - nowa seria headsetów dla graczy już w sprzedaży

W miesiąc po prezentacji na CES na sklepowe półki trafiają trzy nowe headsety Cooler Master. Do wyboru są: lekki, przewodowy model stereo MH630, bardziej zaawansowany MH650 z obsługą dźwięku przestrzennego 7.1 oraz bezprzewodowy MH670 dla najbardziej wymagających.

Otwierający serię headset Cooler Master MH630 kosztuje w sklepach ok. 259 zł. Generuje on dźwięk stereo przy pomocy 50-milimetrowych przetworników o szerokim paśmie przenoszenia, które ma obejmować przedział 15 Hz - 25 kHz. Ze źródłem sygnału audio zestaw łączy się przy pomocy popularnej wtyczki mini-jack 3,5 mm. Headset ma odłączany mikrofon do komunikacji głosowej i wymienne, perforowane nauszniki. Na czas transportu można odpiąć także główny przewód sygnałowy. Całość waży 278 gramów, więc nie powinna nadmiernie ciążyć.



W środku stawki znajduje się Cooler Master MH650. Wyższy model został wyposażony w system emulacji dźwięku przestrzennego 7.1, podświetlenie RGB LED i interfejs USB. Producent dodał też przyciski sterujące, które pozwalają na regulację poziomu głośności, wyciszanie mikrofonu oraz zmianę ustawień dźwięku i iluminacji. Całość jest nieznacznie cięższa - zestaw waży 322 gramy. Wraz z możliwościami wzrosła też cena i wynosi ona ok. 349 zł.

Najwyższy model z serii to Cooler Master MH670. Posiada on skórzane nauszniki, które powinny lepiej tłumić dźwięki otoczenia. Wygodę użytkowania podnosi łączność bezprzewodowa z użyciem pasma 2,4 GHz. Producent obiecuje wysoką jakość dźwięku i zero lagów. Alternatywnie jest możliwość użycia przewodu z wtyczką mini-jack 3,5 mm. Takie rozwiązanie sprawia, że zestaw jest kompatybilny z każdą platformą. Za headset MH670 trzeba zapłacić około 500 zł.