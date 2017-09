Cooler Master MasterSet MS120 - nowy zestaw

Firma Cooler Master wprowadziła do swojej oferty nowy zestaw o nazwie MasterSet MS120, który składa się z myszki i klawiatury mem-chanicznej. Oba urządzenia posiadają kabel z interfejsem USB.

Cooler Master chciał stworzyć sprzęt o niższej cenie, który będzie przypominał klawiaturę mechaniczną. W tym wypadku zrobił urządzenie hybrydowe. W takim modelu mamy membrany, które są zrobione tak, że w działaniu przypominają sprzęt w pełni mechaniczny. Pierwszy tego typu model nie spotkał się jednak z dobrymi recenzjami użytkowników.

Podobno w przypadku Cooler Master MasterSet MS120 jest lepiej, bowiem redakcje testujące sprzęt nie wiedziały, że jest to model nie w pełni mechaniczny. W skład tego zestawy wchodzi klawiatura z przełącznikami o żywotności do 50 milionów naciśnięć. Wykonano ją z plastiku i wyposażono w diodowe podświetlenie RGB oraz złącze USB 1.1. Wymiary klawiatury to 441 x 132,5 x 38 mm, a waga to 1,04 kilograma.

Myszka to konstrukcja z wtyczką USB 2.0, miko-przełącznikami Omron, czujnikiem optycznym i czterema rozdzielczościami (500, 750, 1500 i 3500 DPI). Sprzęt ten jest podświetlany diodami RGB i waży 105 gramów. Wymiary gryzonia to 118 x 78,5 x 39,5 mm. Cena kompletu ma wynosić około 90 dolarów.