Cooler Master MasterCase MC500Mt – obudowa z charakterem

Obudowa komputerowa dawno przestała być nieatrakcyjną, beżową puszką, której jedynym zadaniem było pomieścić komponenty. Dziś obudowy są znacznie bardziej wyrafinowane, złożone i przede wszystkim podkreślają to, do jakiego celu został zbudowany dany komputer. W przypadku obudowy Cooler Master MasterCase MC500Mt wydaje się to oczywiste.

Cooler Master MasterCase MC500Mt to obudowa stworzona z myślą o graczach i ich superwydajnych komputerach. W przypadku takich maszyn istotny jest nie tylko styl, ale również zapewnienie optymalnych warunków do chłodzenia komponentów, czy też łatwy dostęp do podzespołów. Temu modelowi trudno odmówić którejkolwiek z wymienionych cech.

Dostosowanie do potrzeb

Obudowa MC500Mt to konstrukcja modułowa. W praktyce oznacza to, że możemy np. zrezygnować z charakterystycznego górnego panelu z rączką i zamiast niego wybrać inną wersję o demontowalnej, przyczepianej magnetycznie osłonie. Możliwości zmiany nie dotyczą wyłącznie wyglądu obudowy, ale też klatek z zatokami na dyski, riserów do kart graficznych czy specjalnych elementów do innego niż standardowe ułożenia nośników danych. System, nazwany przez Cooler Master FreeForm™, ma być łatwy w obsłudze i nie wymaga modyfikowania samych części (akcesoria do customizacji dostępne w sklepie producenta).

By w środku było chłodno

W MasterCase MC500Mt znajdują się już fabrycznie zamontowane trzy 140-milimetrowe wentylatory. Dwa z nich zamontowano na przodzie, a jeden z tyłu. To jednak nie koniec możliwości. Wewnątrz można zamontować łącznie sześć takich coolerów. Dla posiadaczy chłodzenia wodnego przewidziano też trzy miejsca na radiatory.

Porządek wewnątrz

W MC500Mt łatwo można też dostosować wnętrze obudowy. Płyta osłaniająca kable i umożliwiająca ich łatwiejsze, i bardziej dyskretne przeprowadzenie oraz możliwe do odłączenia zatoki dla dysków, pozwalają na zachowanie ładu wewnątrz komputera. Producent zadbał też o specjalne zatoki dla dysków 2,5”, do których dostęp wygląda na szybki i łatwy.

Rozbudowany panel

W obudowie MasterCase znajdziemy też rozbudowany panel przedni. Zwykle znajduje się tam jedynie włącznik, dwa porty USB i dwa gniazda mini-jack. W omawianym modelu użytkownik ma do dyspozycji znacznie bogatszy zestaw. Trzy porty USB 3.0, jeden USB 3.1 typu C, przełącznik kontroli wentylatorów, dwa gniazda mini-jack oraz sterowanie podświetleniem LED.

Cena produkty wynosi ok. 890 zł.

Dane techniczne:

• Midi Tower

• Płyty główne: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX

• Panel przedni: 3 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 typu C, 2 x mini-jack, regulacja rpm wentylatorów, regulacja podświetlenia RGB LED

• Maksymalna długość karty graficznej: 412 mm (bez klatki HDD), 296 mm (z klatką HDD)

• 3 x wentylator 140 mm w zestawie

• 6 x wentylator 140 mm maksymalnie

• Radiatory chłodzenia wodnego: do 360 mm z przodu, do 140 mm z tyłu, do 280 mm u góry

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 190 mm

• Wymiary: 544 x 242 x 574 mm