Cooler Master MasterCase H500M - topowa obudowa dla wymagających

Nowa obudowa Cooler Master MasterCase H500M właśnie pojawiła się w portfolio tajwańskiego producenta. To najbardziej zaawansowana spośród obudów MasterCase. Producent nie szczędził na materiałach i dostępnych w H500M opcjach.

Od obudowy z tzw. wysokiej półki możemy oczekiwać więcej. Wysokiej jakości tworzywa, dobra wentylacja i liczne możliwości dopasowania do budowanego komputera. Cooler Master MasterCase H500M jest tak zaprojektowaną obudową, by spełnić te oczekiwania. Boczne panele dają nam pełen wgląd we wnętrze komputera. Nie wykonano ich jednak z plastiku, jak to bywa najczęściej, ale z hartowanego szkła. Ten sam materiał możemy znaleźć na przednim panelu. Możemy, ale wcale nie musimy. Producent daje nam bowiem możliwość samodzielnego dobrania tego elementu : szklanego lub wykonanego z metalowej siatki, mającej zapewnić lepszą wentylację.

Ułatwione chłodzenie

Nie jest tajemnicą, że większy wentylator może kręcić się wolniej, by zapewnić ten sam przepływ powietrza co mniejsze modele obracające się wielokrotnie szybciej. Duże wirniki są zwykle znacznie cichsze. Dlatego też zamontowanie przez producenta na przednim panelu dwóch wielkich wentylatorów o średnicy 200 mm jest nie tylko efektywne, ale też efektowne. Są one przy tym, podświetlane, a kolor ich iluminacji można dowolnie dostosować. Przedni panel jest dostosowany także do pracy z 360-milimetrowymi radiatorami chłodzenia wodnego. Tym samym można wewnątrz MasterCase H500M zbudować wieloukładowy system chłodzenia cieczą. Drugi radiator, o wymiarach do 360 mm, można zamontować na szczycie obudowy.

Porty i regulacja podświetlenia

Wygoda użytkowania to jeden z ważniejszych aspektów branych pod uwagę przy wyborze obudowy. Dlatego producentowi należy się pochwała za umieszczenie w MasterCase H500M bogatego zestawu portów. Cztery USB 3.1 typu A (generacji 1), dwa mini-jacki 3,5 mm oraz, niezbyt częsty gość na przednich panelach obudów, USB 3.1 typu C generacji 2. Do tego, obok portów, znajdziemy także regulację podświetlenia obudowy.

Pokaż grafikę

Karta graficzna to obecnie jeden z najbardziej efektownie wyglądających podzespołów komputera. Dlaczego jej nie pokazać? Zwykle należy montować specjalne urządzenia, tzw. risery, by zmienić orientację karty w obudowie z poziomej na pionową, a tym samym pokazać ją przez boczny panel w pełnej okazałości. W przypadku MasterCase H500M nie ma takiej konieczności, gdyż obudowa posiada już dwa, wyprowadzone w ten sposób sloty PCIe. Są one dodatkowo wzmocnione, by utrzymać nawet wyjątkowo pokaźne i ciężkie karty graficzne.

Ukryj zasilacz

Wraz z obudową otrzymujemy łącznie 9 pokryw, które pozwalają zadecydować, które części komputera chcemy pokazać, a które wolimy ukryć. Przykładem jest zasilacz, który możemy zakryć całkowicie przed wzrokiem oglądających.

Cena obudowy wynosi około 899 zł.