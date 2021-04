Cooler Master MasterBox 540 - unikalny charakter i pełna swoboda

Obudowa Cooler Master MasterBox 540 to propozycja dla osób, które lubią się wyróżniać. Konstrukcja przykuwa uwagę unikalnym, rozświetlającym przestrzeń frontem. Jednocześnie nie zatracono tu DNA serii MasterBox. W środku mają się zmieścić najwydajniejsze podzespoły, a całość ma być przewiewna.

Cooler Master MasterBox 540 to nowość adresowana do młodszych użytkowników i fanów personalizacji. Projektanci postawili tu na opalizujący wzór rozświetlający żywymi barwami przód obudowy. Frontowa ścianka charakteryzuje się lustrzanym wykończeniem DarkMirror, inspirowanym rozwiązaniami znanymi z nowoczesnych aut. Ma ono zapewnić unikalną wariację w stosunku do tradycyjnego podświetlenia.



Skryte za przezroczystym panelem pasy ARGB LED można kontrolować za pomocą dołączonego kontrolera. Posiada on pakiet predefiniowanych, unikalnych efektów świetlnych i (już na etapie produkcji) rozprowadzone okablowanie. Da się również podłączyć iluminację bezpośrednio do płyt głównych, dzięki czemu fani synchronizacji mogą przygotować konfigurację współgrającą z pozostałymi komponentami budowanego PC.



Obudowa Cooler Master MasterBox 540 charakteryzuje się zdejmowalnym panelem górnym, co ma ułatwić dostęp do podzespołów na etapie montażu. Wewnątrz nie powinno zabraknąć miejsca. Producent chwali się możliwością zastosowania trzech chłodnic cieczy, z których dwie (przednia i górna) mogą mieć po 360 mm długości. Fani tradycyjnego chłodzenia znajdą miejsce na siedem wentylatorów i 165-mm cooler CPU.



Karta graficzna może mieć do 410 mm długości, a zasilacz do 180 mm przy zainstalowanej klatce na dyski. Po jej zdemontowaniu dostępne jest 295 mm. Sama jednostka może być zamontowana śmigłem do dołu lub do góry, na co pozwala wentylowana “piwnica”. Obudowa Cooler Master MasterBox 540 jest w stanie zmieścić do sześciu dysków, siedem kart rozszerzeń i płyty główne z E-ATX o szerokości do 305 mm włącznie.



W komplecie znajduje się zestaw filtrów przeciwkurzowych i rozbudowany panel I/O. Obejmuje on port USB-C (3.2 Gen 2), dwa porty USB-A (3.2 Gen 1), gniazdo audio typu combo oraz przycisk do sterowania podświetleniem lub resetu, jeśli użytkownik nie zdecyduje się na wykorzystanie kontrolera iluminacji. Wnętrze obudowy Cooler Master MasterBox 540 eksponuje okno z hartowanego szkła, którego montaż nie wymaga użycia żadnych narzędzi.

Obudowa Cooler Master MasterBox 540 ma trafić do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych dni. Jej cena została ustalona na poziomie 549 zł