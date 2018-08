Cooler Master gotów na najmocniejsze procesory HEDT

Platforma HEDT (skrót od High End Desktop) to najsilniejsze komputery osobiste na świecie. Prestiżowa rywalizacja w tym segmencie między Intelem i AMD spowodowała powstanie takich monstrów jak AMD Ryzen Threadripper 2990WX - procesor o 32 rdzeniach i 64 wątkach. Ale czym chłodzić taką bestię?

Cooler Master jest producentem jednych z najbardziej zaawansowanych układów chłodzących dla komputerów, tak więc należało się spodziewać, że wkrótce po premierze drugiej generacji Threadripperów zobaczymy układy chłodzące dopasowane do tych procesorów. Tymczasem nowy zestaw chłodzący, został zaprezentowany dokładnie w chwili premiery nowych procesorów. Wraith Ripper, bo tak nazywa się nowa konstrukcja Cooler Master, był bowiem układem zastosowanym podczas premiery.

Imponujący układ chłodzący

Cooler Master Wraith Ripper to efekt współpracy tajwańskiego producenta z AMD. Jego zadanie nie jest łatwe. Czeka go chłodzenie nawet 32-rdzeniowego Threadrippera 2990WX o TDP, bagatela, 250 W. Wraith Ripper jest imponującym układem chłodzącym, który składa się z dwóch dużych radiatorów, połączonych z podstawą chłodzenia siedmioma heat-pipe’ami. Pomiędzy radiatorami znalazł się 120-milimetrowy wentylator MasterAir Pro Servo. Zasysa on powietrze z powierzchni jednego radiatora i przepuszcza je przez gęsto użebrowaną strukturę drugiego radiatora.

Łatwy w instalacji

Producent zadbał o to by potężny układ chłodzący nie blokował gniazd RAM i był łatwy do zainstalowania. Całość opiera się na czterech długich śrubach, co pozwala na pewną instalację. Oczywiście, z racji rozmiarów Wraith Ripper jest kompatybilny wyłącznie z podstawką TR4.

Efektywny, ale i efektowny

Cooler Master Wraith Ripper może pochwalić się także całkiem efektownym podświetleniem LED RGB. Na bokach układu chłodzącego znalazły się kolorowe paski LED, których barwę oraz sposób pracy można regulować za pomocą specjalnego programu dostępnego na stronie Cooler Master. Na szczycie Wraith Rippera znalazło się także podświetlane logo AMD Ryzen Threadripper.

Wraith Ripper będzie dostępne w sprzedaży w połowie września, a jego cena ma wynosić ok. 549 zł.

Specyfikacja:

- Typ: układ chłodzenia typu wieżowego

- Wentylator: Cooler Master MasterAir Pro Servo (120 mm)

- Zakres obrotów: prędkość obrotowa: 0 - 2750 RPM

- Kompatybilność: podstawka AMD TR4

- Natężenie dźwięku: 0 - 38 dB

- Wymiary: 150 x 132,3 x 160,5 mm